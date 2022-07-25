Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da DHKP/C’nin bölge sorumlusu yakalandı

#İstanbul#Terör Örgütü #DHKP/C
İstanbul’da DHKP/C’nin bölge sorumlusu yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, biri örgütün sözde Bursa sorumlusu olmak üzere 2 şüpheli yakalandı.

Haberin Devamı

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde haklarında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yakalama kararı bulunan DHKP/C‘nin sözde Bursa sorumlusu Ö.C.K. ile geçmiş yıllarda terör davalarına bakan hakim ve savcıların kullandığı servis aracına örgüt adına bombalı saldırı eyleminde bulunan İ.K.'yı evinde sakladığı öne sürülen M.C.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Her iki şüpheliyi yakın takibe alan güvenlik güçleri, dün Sultangazi’de operasyon düzenledi. TEM Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda, geçmiş dönemde birçok polisiye soruşturmada adı geçen M.C. ile örgütün sözde Bursa sorumlusu olduğu iddia edilen Ö.C.K. gözaltına alındı. Emniyet güçlerince yakalanan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. İfade işlemleri devam eden şüphelilerin ilerleyen günlerde savcılığa sevk edilmeleri bekleniyor.

Gözden Kaçmasın

Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden tarihi başarı... Tercih diliminde birçok Fen Lisesini geride bıraktıDemirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden tarihi başarı... Tercih diliminde birçok Fen Lisesi'ni geride bıraktıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Son dakika: Ömer Çelikten önemli açıklamalarSon dakika: Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Terör Örgütü #DHKP/C

BAKMADAN GEÇME!

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası Elon Musk ve Sergey Brinin arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası! Elon Musk ve Sergey Brin'in arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor?

#Elon Musk
BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı? Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu?

#Covid
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası Elon Musk ve Sergey Brinin arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor

Çeyrek asırlık dostluğu bitiren aldatma iddiası! Elon Musk ve Sergey Brin'in arasında neden soğuk rüzgarlar esiyor?

#Elon Musk
BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu

BA.5 alt varyantı hakkında merak edilenler... Açık havada bulaşır mı? Kapalı alanda kimse takmıyorsa maske beni korur mu?

#Covid
Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15ini etkiledi Lyme hakkında her şey...

Yüzlerce hastalığı taklit ediyor, dünyanın yaklaşık yüzde 15'ini etkiledi! Lyme hakkında her şey...

#Sağlık