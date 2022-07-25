Son dakika: Ömer Çelik: Türkiye'nin suçlanması planlı bir provokasyondur

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İşte Çelik'in açıklamalarından satır başları:



Hiçbir şekilde unutmamak gerekir ki, Türkiyesiz meselelerin çözülmesi söz konusu değildir. Bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Tahıl koridoru meselesi Cumhurbaşkanımızın gösterdiği dirayetle çözülmüştür. Rusya-Ukrayna'nın bir araya getirilmesi. Türkiye'nin içinde bunu küçümseyenler oldu. Astana Zirvesi'nin tahıl zirvesinin öncesinde gerçekleşmesi de gıda krizinin çözülmesine ön bir çalışma oluşmasına olanak sağladı. O gün bu eleştiriyi yapanlar, bugün bununla yüzleşmelidir. İdlib'de Münbiç'te çeşitli olaylar olduğunda çözümlerle ilgili olarak çeşitli çatışmalar ve anlaşmazlıklar oldu. Buna rağmen Astana Zirvesi çerçevesinde bunların korunması teşkil edildi ve zirve devam etti. Bütün bu eleştirilere cevap olarak; Astana Zirvesi'nin yaşatılması yönündeki kararlılığımız son derece açıktır.

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"TÜRKİYE'NİN SUÇLANMASI PLANLI BİR PROVOKASYONDUR"



Siyasi çözümün Suriye'de açılması konusunda Türkiye büyük güç sarf ediyor. Terör örgütleriyle ilkeli olarak mücadele edilmesi gerekir. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için elinden geleni yapmaktadır. Bunun tersini söyleyenler terör örgütlerinin peşinden koşmaktadır. Bu tablo bölgeyi karıştırmasına rağmen Türkiye bölgenin meşru güvenlik sağlayıcısı olduğunu net bir şekilde göstermiştir. Biz geçmişte pek çok provokasyonla karşılaşmış ve deneyimli bir ülkeyiz. Bu konuda TSK'nın sivillere karşı bir eylemde bulunmaması için dünyanın en hassas ordusu olduğunu belirtmek isterim. En zor koşullarda bile TSK bu hassasiyeti göstermiştir. Hemen birilerinin Türkiye’yi suçlaması açık ve net ifade etmek isterim ki planlı bir provokasyondur ve Türkiye’nin hedef gösterilmesi son derece yanlıştır. Kardeş Irak halkının kendimizden ayırmayız. Huzur ve refah içinde yaşaması için yıllardır mücadele etmekteyiz. Bir hatamız olduğunda da bunu Irak hükümetiyle açıkça paylaşırız. Kullanılan silahtan ve yönteme kadar tipik bir PKK saldırısı olduğu açıktır. Yakın zamanda PKK, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimi de tehdit etti. Bildiğimiz bir katliam şebekesidir.



"MUHALEFET GASP SİYASETİ YAPIYOR"



Türkiye'nin siyasetinde son bir haftadır enteresan şeyler oluyor. Cumhurbaşkanımız yeni hizmetleri açıklıyor ve CHP çıkıp 'Bunları biz yaptık' diyor. Bizim arkadaşlarımızız uzun süredir çalışmalar gerçekleştiriyor ve bunlar arada duyup daha açıklanmadan kendileri açıklıyor. Bunlar hizmet siyasetinden gasp siyasetine geçtiler. Bunlarla ilgili projeler aylar evvelinden açıklanmaktadır. Bir yerde açıklanan projeyi tutup, biz gelince şunu yapacağız demek doğru değildir. KYK ödemelerinden faiz ve enflasyon farkının silinmesi. Bu sadece anapara üzerinde ödenecek. Bunu Cumhurbaşkanımız açıkladı ve "biz açıkladılar" diye çıkıp gasp siyaseti yapıyorlar. Arkasından Cumhurbaşkanımız Eyüpsultan'da çeşitli hizmetleri soktu. Kayseri'deki çeşitli yatırımların açılışını gerçekleştirdi. Bunun gibi pek çok hizmet siyaseti, dünyanın geçtiği zor süreçte yapılmaya çalışılıyor. Kriz karşısında geri çekilme değil, tam tersine hamle yapan pozitif ayrışan bir ülke Türkiye.

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ERMENİSTAN GÖRÜŞMELERİ



Ermenistan tarafı sözünü tuttuğu sürece bu önemlidir. Bölge barışına katkı sağlayacaktır. Türkiye-Azerbaycan arasındaki mutabakatla yürütülmektedir. Geçmişte Ermenistan'ın bu normalleşmeye katılmasını, bazı devletler Ermenistan'ın kendi güdümünde devam etmesi için sabote etmişlerdi.

BATI TRAKYA'DA KAPATILAN OKULAR



Yunanistan'ın Lozan Antlaşması'nın hükümlerine uymadığını dün Cumhurbaşkanımız ifade etti. AB'nin buna müdahale etmesi gerekir. Öğrenci azlığı nedeniyle kapatıyorum diyor. Buradaki azlığa Türk azınlığın karar vermesi gerekir. Kapattık demiyor da geçici durdurdum diyor. Lozan hükümlerinde açıktır. Hiçbir şekilde insan hakları konusunda kabul edilemez.

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Gözden Kaçmasın Karaismailoğlu: Bakanlık olarak 103 kilometre metro hattı yapıyoruz Haberi Görüntüle

İRAN ZİRVESİ



Cumhurbaşkanımız ve diğer devlet başkanları Hamaney'le defalarca görüştü. Orada Cumhurbaşkanımızın muhatabı Sayın Reisi'dir. Oradaki rejimin işleyişi içinde oluşturulmuş bir makam. Bu uygulama sadece Türkiye Cumhurbaşkanına yönelik değildir. Putin'in ziyaretine de bakın. Oradaki format da aynıdır. Almanya Dışişleri Bakanı diplomasiden ne anlıyor bilmiyorum. Oraya gittiğinizde Suriye'de yapılacaklar içinde en yetkili 3 ülke. Bunu görüşüyorsa Avrupa'daki bir ülkenin bundan mutluluk duyması gerekir. Almanya'nın herhangi bir şekilde İran'da Rusya ile bağlantısı yok mu? Böyle bir şey olabilir mi? Birçok sefer Astana formatının Cenevre formatı olmadığını Türkiye belirtmiştir. Bu formatlar birbirini tamamlar.

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EMİNE ERDOĞAN'A YÖNELİK ALGI OPERASYONU



Bunu zaman zaman gündeme getiriyorlar. Biz buna daha önce de cevabımızı vermiştik. O ajans Emine Erdoğan'a bağlı değil. Kendisi de ifade etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı mekanizma bunlar. Bunların dünya için ne kadar kıymetli olduğunu dışarıdakiler biliyor. Ama Türkiye'de maalesef bir kara propaganda üretiliyor.



ABD'DEN PKK'LI TERÖRİSTLER İÇİN TAZİYE MESAJI



Vahim bir adım. CENCOM neredeyse bir teröristle ilgili taziye mesajı yayınlıyorsa bu kınanması gereken bir durumdur. Kendi resmi hesabından bir terörist için taziye yayınlıyor. Bu kuvvet bizim NATO'daki müttefikimiz. Burada başka ülkelerinde faaliyetleri. Yapılan açıklamada "Ortağımız İŞİD'e karşı şöyle mücadele ediyordu, böyle ediyordu" diye. Bu mücadele ediyor dediğiniz teröristler, silahlarını müttefikiniz NATO üyesi Türkiye'ye yöneltiyor. Geçmişteki Afganistan gibi Suriye'yi de bozma faaliyetidir. Kaç kere söyledik. İŞİD'e karşı müttefik arıyorsanız Türkiye var diye