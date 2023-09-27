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Ä°stanbul'da denizin ortasÄ±nda can pazarÄ±! Vapurdan düÅŸen yolcuyu Sahil Güvenlik kurtardÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Ä°stanbul#Vapur#KadÄ±köy
OluÅŸturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 17:41

KadÄ±kÃ¶y-EminÃ¶nÃ¼ seferini yapan vapurdan bilinmeyen bir sebeple denize dÃ¼ÅŸen kiÅŸi, Sahil GÃ¼venlik ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±.

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Olay, 14.15 sÄ±ralarÄ±nda KadÄ±kÃ¶y aÃ§Ä±klarÄ±nda meydana geldi. KadÄ±kÃ¶y-EminÃ¶nÃ¼ seferini yapan yolcu vapurunda bulunan bir kiÅŸi henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle denize dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ä°stanbulda denizin ortasÄ±nda can pazarÄ± Vapurdan dÃ¼ÅŸen yolcuyu Sahil GÃ¼venlik kurtardÄ±

Vapurda bulunanlar tarafÄ±ndan can simidi atÄ±larak kurtarÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan yolcu, ihbar Ã¼zerine olay yerine gelen Sahil GÃ¼venlik ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±. O anlar bir vatandaÅŸ tarafÄ±ndan cep telefonu ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Ä°stanbulda denizin ortasÄ±nda can pazarÄ± Vapurdan dÃ¼ÅŸen yolcuyu Sahil GÃ¼venlik kurtardÄ±

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, vatandaÅŸlarÄ±n can simidi atmasÄ±, denize dÃ¼ÅŸen yolcunun can simidine ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve olay yerine gelen Sahil GÃ¼venlik ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±lma anlarÄ± yer alÄ±yor.

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Ä°stanbulda denizin ortasÄ±nda can pazarÄ± Vapurdan dÃ¼ÅŸen yolcuyu Sahil GÃ¼venlik kurtardÄ±

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#Ä°stanbul#Vapur#KadÄ±köy

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