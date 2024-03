İstanbul'da Demirören Medya Lisesi öğrencilerinin robotik yarışma heyecanı

Haberin Devamı

Gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini artırmak amacıyla 31 yıldır ABD’de FIRST Vakfı tarafından, Türkiye’de ise 2018 yılından bu yana Fikret Yüksel Vakfı’nca düzenlenen FIRST Robotics yarışması ödül töreniyle tamamlandı. Volkswagen Arena’da dün gerçekleşen FIRST Robotcs Competton liselerarası robot yarışmasında öğrenciler büyük emek verip tasarladıkları robotlarını kullanarak verilen görevleri tamamlamak için zamanla yarıştı. İstanbul ayağında Demirören Medya Lisesi öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.

Bu yıl yarışmaya ikinci kez katılmalarına rağmen başarılı bir mücadele veren takım üçüncü oldu. Takıma mentorluk eden 23 yaşındaki Muhammed Akif Tobcil de 'en iyi mentor ödülü'nü kazandı.



Haberin Devamı

3 kıtada düzenlenen ve 30’dan fazla ülkeden 3 bin 350 takımın katılacağı turnuvanın İstanbul’da gerçekleşen ayağında 18 ilden 130’un üzerinde yerli takımın yanı sıra Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Hindistan, Kosova, Polonya, Romanya ve Birleşik Krallık gibi 9 ayrı ülkeden katılan 25 takım mücadele etti. Görsel şovların da yapıldığı yarışma renkli anlara da sahne oldu.

ÖĞRENCİLER YARIŞMAYLA TAKIM RUHUNU VE DAYANIŞMAYI ÖĞRENİYOR

Yarışmayı ve öğrencilerin gösterdiği performansı değerlendiren Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Atila Ertoğan, "Yarışmaya bu yıl ikinci kez katılıyoruz, İstanbul etabında yarıştık.

Çocuklar yıl boyunca bu yarışma için hazırlandı, bizim için çok güzel bir yarış oldu, üçüncü olarak tamamladık. Mutluyuz ama tabi ki seneye hedefimiz şampiyon olmak.

Haberin Devamı

Aynı zamanda İmpact Ödülü'ne de talibiz. Mentörümüz ‘en iyi mentör’ ödülünü aldı bu da bizim için ayrıca gurur kaynağı oldu. Böyle etkinlikleri sadece yarışma olarak görmemek lazım.

Öğrencilere birçok şey katıyor. Gençler, takım ruhunu, emek göstermeyi, dayanışma içinde olmayı ve rekabet edebilmeyi öğreniyor. Evrensel değerleri öğreten, gelecekleri için rol model olacak hedefler koymalarını sağlayan bir yarışma süreci geçirdik” dedi.

Yarışmanın dünya şampiyonası 17-21 Nisan tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri - Houston'da düzenlenecek.