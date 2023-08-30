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İstanbul'da bowling tabelasına çarptı! Feci kaza kamerada

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#İstanbul#Sarıyer#Tabela
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 11:55

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, yol kenarındaki bowling tabelasına çarparak takla attı. N.B.G.'nin ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Zekeriyaköy Mahallesi, Kilyos Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan labut şeklindeki tabelaya çarptı. Hızla tabelaya çarpan otomobil önce havalandı ardından da takla attı. Otomobil bu sırada kaldırımda park halinde bulunan başka bir otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu.

Takla atan otomobilin içinde sıkışan kadın sürücüyü vatandaşlar kurtardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbulda bowling tabelasına çarptı Feci kaza kamerada

FECİ KAZA KAMERADA

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, hızla gelen otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki labut şeklindeki tabelaya çarpması ardından da takla attığı anlar görülüyor.(DHA)

İstanbulda bowling tabelasına çarptı Feci kaza kamerada

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#İstanbul#Sarıyer#Tabela

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