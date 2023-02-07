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Yüzyılın felaketi... Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi

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#AFAD#İstanbul#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 11:52

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan depremlerinin nedeniyle milli yas ilan edilmesinin ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, bütün yurtta ve dış temsilciliklerde 12 Şubat Pazar günü güneşin batışına kadar Türk bayrağının yarıya indirileceği belirtildi.

Yüzyılın felaketi... Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayımlanan yazılı açıklamada "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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Milli yas ilanının ardından İstanbul'daki kamu kurumları ve özel sektör işletmelerindeki bayraklar yarıya indirildi.

Yüzyılın felaketi... Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi

İzmir Konak'ta bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda göndere çekili olan Türk bayrağı yarıya indirildi.

Yüzyılın felaketi... Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi

Ayrıca kentte bulunan resmi kurum ve kuruluşlardaki Türk bayrakları da milli yas nedeniyle yarıya indirildi.

Yüzyılın felaketi... Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi

Zonguldak...

BURSA’DA BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Milli yas ilanının ardından tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da bayraklar yarıya indirildi.

Yüzyılın felaketi... Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi

KARS’TA BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Kars Kalesi’ndeki bayrak olmak üzere Şehir genelinde resmi kurum ve kuruluşlardaki bayraklar da milli yas nedeniyle yarıya indirilerek saygı duruşunda bulunuldu.

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Yüzyılın felaketi... Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi

TÜRKİYE'NİN PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİNDE TÜRK BAYRAĞI YARIYA İNDİRİLDİ

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde Türk bayrağı yarıya indirildi.

Yüzyılın felaketi... Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, bütün yurtta ve dış temsilciliklerinde 12 Şubat 2023 Pazar gününe kadar Türk bayrakları yarıya indirildi.

Yüzyılın felaketi... Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi

LONDRA VE BERLİN'DE DE UYGULANDI

İlan edilen milli yas kapsamında Türkiye'nin Londra ve Berlin Büyükelçiliklerinde bulunan Türk bayrakları da yarıya indirildi.
Yüzyılın felaketi... Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi

BAKÜ BÜYÜKELÇİSİNDEN MESAJ

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından milli yas ilan edilmesi dolayısıyla Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği’ndeki Türk bayrağı ve büyükelçiliğin karşısında bulunan Atatürk Heykeli'nin yanındaki Azerbaycan bayrağı yarıya indirildi. 

Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türk milletinin büyük bir felaketle karşı karşıya kaldığını belirtti. Elden geldiğince bütün kuruluşlarla sahadaki çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Bağcı, “Ülkemizin güneydoğusu ve Akdeniz bölgesinde 10 ilimizi, onlarca ilçemizi, kasabamızı, köyümüzü etkileyen, milyonlarca insanımızı etkileyen, hayatını etkileyen büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Devletimiz bütün kurumlarıyla olayı yönetmeye, müdahale etmeye çalışıyor. Aynı şekilde de biliyorsunuz uluslararası bir dördüncü seviyede çağrıda bulunmuştur ülkemiz. Bu çerçevede Azerbaycan ilk sesi veren ülke olmuştur. Huzurlarınızda sayın cumhurbaşkanına ve bütün Azerbaycan halkına teşekkür ediyoruz” dedi.

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