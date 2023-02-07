Yüzyılın felaketi... Milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, bütün yurtta ve dış temsilciliklerde 12 Şubat Pazar günü güneşin batışına kadar Türk bayrağının yarıya indirileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yayımlanan yazılı açıklamada "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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Milli yas ilanının ardından İstanbul'daki kamu kurumları ve özel sektör işletmelerindeki bayraklar yarıya indirildi.

İzmir Konak'ta bulunan Cumhuriyet Meydanı’nda göndere çekili olan Türk bayrağı yarıya indirildi.

Ayrıca kentte bulunan resmi kurum ve kuruluşlardaki Türk bayrakları da milli yas nedeniyle yarıya indirildi.

Zonguldak...

BURSA’DA BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

Milli yas ilanının ardından tüm yurtta olduğu gibi Bursa'da da bayraklar yarıya indirildi.

KARS’TA BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

Kars Kalesi’ndeki bayrak olmak üzere Şehir genelinde resmi kurum ve kuruluşlardaki bayraklar da milli yas nedeniyle yarıya indirilerek saygı duruşunda bulunuldu.

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TÜRKİYE'NİN PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİNDE TÜRK BAYRAĞI YARIYA İNDİRİLDİ

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğinde Türk bayrağı yarıya indirildi.

Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, bütün yurtta ve dış temsilciliklerinde 12 Şubat 2023 Pazar gününe kadar Türk bayrakları yarıya indirildi.

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