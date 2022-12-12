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İstanbul'da balkondan düşerek ölen model Anzelika Srabiants davasında karar

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#İstanbul#Sancaktepe#Model
İstanbulda balkondan düşerek ölen model Anzelika Srabiants davasında karar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2022 14:48

İstanbul Sancaktepe'de 10 Haziran 2021'de Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın(33) balkondan düşerek ölümüyle ilgili yargılamada sanık Burak Ercan beraat etti. Sanık Burak Ercan kararla birlikte tahliye edildi.

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Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Burak Ercan getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkında verdiği mütalaada sanık hakkında yeterli delil olmadığını ve şüpheden sanık yararlanır ilkesini göz önüne alarak beraatını talep etti.

İstanbulda balkondan düşerek ölen model Anzelika Srabiants davasında karar

"BEN SUÇSUZUM"

Sanık Burak Ercan savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Ben ilk başta maktulenin elini balkonda göremedim. Sonrasında balkonda asılı olduğunu görünce telefonu bırakarak kendisine koştum. Tutup çekmeye çalıştım. Bu sırada kemerimi çıkarıp bu şekilde çekmek isterken elimden kayıp düştü. O sırada kendisi 'biri bize yardım etsin' diyordu. O da benim ona yardımcı olduğumun delilidir. Ben suçsuzum. Beraatımı talep ederim" dedi.

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Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın son anları kameradaUkraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın birlikte yaşadıkları rezidansın balkonundan düşüp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Srabiants'ın balkon tırabzanına asılı olduğu, görüntüleri çeken kişinin "Come,come" (Gel) dediği ve Ukraynalı modelin de "Please" (Lütfen) diyerek ağladığı duyuluyor.
daha fazla video içinUkraynalı model Anzelika Srabiants'ın son anları kamerada

Sanık Burak Ercan'ın avukatı Çağrı Çetin, "Müvekkil 18 aydır tutukludur. Tahliyesini ve beraatını talep ediyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında yeterli delil olmadığını belirterek beraatına karar verdi. Sanık Burak Ercan kararla birlikte tahliye edildi.

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İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ukraynalı foto model Anzelika Srabiants'ın Sancaktepe'de 10 Haziran 2021 tarihinde sevgilisi Burak Ercan'ın balkonundan düşerek öldüğü anlatılıyor.

İstanbulda balkondan düşerek ölen model Anzelika Srabiants davasında karar
Ercan'ın genç kadının son anlarını videoya aldığı ortaya çıkmıştı. Ukraynalı modelin korkuluklardan tutunurken sadece ellerinin görüldüğü 2 dakikalık videodan genç kadının, 'Burak Burak' diye seslendiği, Burak Ercan'ın da İngilizce olarak “Come come" (gel gel) yanıtı verdiği, son olarak da Anzelika Srabiants'ın 'Please, please' (Lütfen lütfen) diye bağırdığının tespit edildiği öğrenilmişti.

İddianamede Burak Ercan'ın 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

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Ukraynalı model Anzelika Srabiantsın son görüntüleri ortaya çıktıUkraynalı model Anzelika Srabiants'ın son görüntüleri ortaya çıktı!Haberi Görüntüle
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#İstanbul#Sancaktepe#Model

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