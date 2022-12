İstanbul'da balkondan düşerek ölen model Anzelika Srabiants davasında karar

Haberin Devamı

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Burak Ercan getirildi. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı esas hakkında verdiği mütalaada sanık hakkında yeterli delil olmadığını ve şüpheden sanık yararlanır ilkesini göz önüne alarak beraatını talep etti.

"BEN SUÇSUZUM"

Sanık Burak Ercan savunmasında, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Ben ilk başta maktulenin elini balkonda göremedim. Sonrasında balkonda asılı olduğunu görünce telefonu bırakarak kendisine koştum. Tutup çekmeye çalıştım. Bu sırada kemerimi çıkarıp bu şekilde çekmek isterken elimden kayıp düştü. O sırada kendisi 'biri bize yardım etsin' diyordu. O da benim ona yardımcı olduğumun delilidir. Ben suçsuzum. Beraatımı talep ederim" dedi.

Sanık Burak Ercan'ın avukatı Çağrı Çetin, "Müvekkil 18 aydır tutukludur. Tahliyesini ve beraatını talep ediyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık hakkında yeterli delil olmadığını belirterek beraatına karar verdi. Sanık Burak Ercan kararla birlikte tahliye edildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ukraynalı foto model Anzelika Srabiants'ın Sancaktepe'de 10 Haziran 2021 tarihinde sevgilisi Burak Ercan'ın balkonundan düşerek öldüğü anlatılıyor.

Ercan'ın genç kadının son anlarını videoya aldığı ortaya çıkmıştı. Ukraynalı modelin korkuluklardan tutunurken sadece ellerinin görüldüğü 2 dakikalık videodan genç kadının, 'Burak Burak' diye seslendiği, Burak Ercan'ın da İngilizce olarak “Come come" (gel gel) yanıtı verdiği, son olarak da Anzelika Srabiants 'ın 'Please, please' (Lütfen lütfen) diye bağırdığının tespit edildiği öğrenilmişti.

İddianamede Burak Ercan'ın 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.