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Halil Sadri YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)-
Haber Giriş: 14.06.2021 - 16:44 | Son Güncelleme:

Son dakika: Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

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Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants’ın birlikte yaşadıkları rezidansın balkonundan düşüp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Srabiants’ın balkon tırabzanına asılı olduğu, görüntüleri çeken kişinin ‘Come, come’ (Gel) dediği ve Ukraynalı modelin de ‘Please’ (Lütfen) diyerek ağladığı duyuluyor.

Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ünlülerin köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan ile yaşadığı evin balkonundan düşüp, ölmesiyle ilgili detaylara DHA ulaştı.

Anzelika Srabiants'ın rezidansın balkonundan düşüp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Son dakika: Ukraynalı model Anzelika Srabiantsın son görüntüleri ortaya çıktı

Pencereden düşerek ölen Ukraynalı model Anzelika Srabiantsın son sözleri ortaya çıktı
Pencereden düşerek ölen Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın son sözleri ortaya çıktı

Görüntülerde Srabiants’ın balkon tırabzanına asılı olduğu, görüntüleri çeken kişinin ‘Come, come’ (Gel) dediği ve Ukraynalı modelin de ‘Please’ (Lütfen) diyerek ağladığı duyuluyor.

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