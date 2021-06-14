Son dakika: Ukraynalı model Anzelika Srabiants'ın son görüntüleri ortaya çıktı!

Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ünlülerin köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan ile yaşadığı evin balkonundan düşüp, ölmesiyle ilgili detaylara DHA ulaştı.

Anzelika Srabiants'ın rezidansın balkonundan düşüp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Srabiants’ın balkon tırabzanına asılı olduğu, görüntüleri çeken kişinin ‘Come, come’ (Gel) dediği ve Ukraynalı modelin de ‘Please’ (Lütfen) diyerek ağladığı duyuluyor.

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