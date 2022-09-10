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İstanbul’da anaokulu açtı: Okulöncesi yaşamlarını belirleyecek

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Emine Erdoğan#Mahmut Özer
İstanbul’da anaokulu açtı: Okulöncesi yaşamlarını belirleyecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Sarıyer’de Mehmet Tabanca Anaokulu’nun açılışına katıldı.  Açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesen Emine Erdoğan, derslikleri gezdi, miniklerle sohbet etti.

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Açılışın ardından da sosyal medyada bir paylaşım yapan Emine Erdoğan duygularını şöyle ifade etti: “İstanbul’a bir yeni eğitim yuvasını daha kazandırmanın sevincini paylaşıyoruz. Mehmet Tabanca Anaokulu’nun açılışını gerçekleştirdik. Çocuklarımız okulöncesi eğitimle yaşamlarının geri kalanını belirleyecek, ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa edecekler. Bu okulun evlatlarımıza başarının anahtarı olmasını yürekten diliyor, katkı sunan herkesi kutluyorum. Anaokulu için bağışta bulunan hayırsever ailemize de teşekkür ediyorum.”

HEDEF 3 BİN ANAOKULU

Törende konuşan Bakan Özer ise göreve geldikleri günden itibaren eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi kapsamındaki birçok projenin Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütüldüğünü ve son 20 yılda eğitimin tüm kademelerinde OECD ülkelerinin ulaşmış olduğu okullaşma oranlarına ulaşıldığını söyledi. Bakan Özer,“Saygıdeğer Emine Erdoğan’ın himayesinde 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni anasınıfı yapmak üzere yola çıktık. Amacımız okulöncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını OECD ortalamasına ulaştırmaktı. Bugün itibarıyla 2022- 2023 eğitim öğretim yılına bin 450 bağımsız anaokulunu, 10 bin 200 de yeni anasınıfını yetiştirmekten büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

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#Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan#Emine Erdoğan#Mahmut Özer

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