İstanbul'da afet alarmı... Ulaşıma fırtına ve kar engeli

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İSTANBUL’da günlerdir konuşulan kar yağışı dün sabah saatlerinde megakentin kıyı ve yüksek kesimlerinde başladı. Akşam saatlerinde Taksim Meydanı’nda tipi şeklinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kar yağışı Çatalca, Silivri ve Kartal’da etkisini gösterdi. Fırtına nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) de bazı seferleri iptal edildi. Türk Hava Yolları, dün ve bugün 238 seferini iptal etti. Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi toplantısında da uçuş azaltma kararı alındı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu AKOM’da düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Sibirya kökenli diye tabir edilen bu soğuk hava dalgasının etkisi fırtınayla birlikte artacak. Hatta sıcaklığın eksi 5-6’larda hissedilmesi öngörülüyor. Perşembe gününe kadar yağış dalgası içinde olacağız. Pazartesi dahil fırtınayla beraber devam edeceği öngörülüyor.” İmamoğlu, İstanbulluları mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları konusunda uyardı.

OTOMOBİLİN ÜZERİNE UÇTU

Bahçelievler’de fırsına özel bir hastanenin soğutma sistemindeki panelleri yan binanın otoparkına uçurdu. 5 araç hasar gördü. Küçükçekmece’de özel bir üniversitede yapılan çalışmalar nedeniyle yol kenarında bulunan paravanlar bir otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan İsmail Aktaş “Afet gibi oldu. Eşimle beni komşularımız çıkardı” dedi Beyoğlu’nda da fırtına nedeniyle Galata Kulesi’nin terasında bulunan demir korkuluklar koptu. İtfaiye ekipleri tarafından halatlarla korkuluklar bağlanırken, Galata Kulesi’nin çevresinde önlem alındı.

FIRTINA NEDENİYLE RİSKLİ



AKOM Meteoroloji Yüksek Mühendisi Osman Çaylak, soğuk hava dalgasıyla ilgili şöyle dedi: “Pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar kar değerlerine ulaşacak. Saatte hızı 80-100 kilometreye varan bir fırtına var. Fırtına, karla birleştiğinde ve kar yağışı miktarı fazla olduğunda afete dönüşme riski var. Kuzey bölgelerde yani Sarıyer, İstanbul Havalimanı, Beykoz, Şile gibi bölgelerimizde kar daha etkili olacak. Özellikle TIR’ların geçtiği Kuzey Çevre Otoyolu’nda durum biraz kritik. Rüzgâr ve kar araçların seyri açısından riskli. Görüş mesafesi düşebilir, fırtına araçları sallayabilir. Yerler kaygan olursa, kaza potansiyeli yüksek bir durum oluşabilir.”

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MOTOSİKLET, SCOOTER VE MOTOKURYELERE TRAFİK YASAĞI



İSTANBUL Vali Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kıymetli hemşehrilerim gerekli tedbirlerimizi aldık. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım” dedi. Yerlikaya, bir başka paylaşımında da “Kıymetli hemşehrilerim, ilimizde etkisini artırması beklenen fırtına, karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir” duyurusunu yaptı.

10 BİN PERSONEL



İSTANBUL’da alınan kar ve fırtına önlemleri şöyle:

- 9 bin 649 personel görev alacak.

- Metrobüs yolunda özel kar küreme araçları aralıksız görev yapacak.

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- Kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul’da 4 bin 23 kilometrelik sorumlu yol ağında, 598 müdahale noktasında hazır bekletiliyor.

- 168 küreme aparatlı traktörler köy yollarında çalışacak.

- İBB Yol Bakım Ekipleri 260 ton tuz, 46 ton solüsyon kullandı. Yollarda 64 tank solüsyon, kritik noktalarda da 377 adet kutu tuz hazır tutuluyor.

SICAK İKRAMLAR

- 9 metro istasyonunda 16.00-21.00 saatleri arasında çay ikramları olacak.

- Mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi sunulacak.

- Kritik noktalara mobil tuvaletler konulacak.

- İETT, Metro İSTANBUL ve Şehir Hatları yoğun kar yağışının olduğu tarihlerde ek seferler düzenlenecek.

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- Sokak hayvanlarının beslenmelerine yönelik kuru mama dağıtılacak.