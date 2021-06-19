İstanbul’da 3 milyon aşısız kaldı

Megakentteki aşılama çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sevindirici rakamlar verdi. Aşılamaların tüm hızla devam ettiğini kaydeden Memişoğlu, şunları söyledi: “Şu andaki nüfusa göre İstanbul’daki 9.5 milyon insanı aşılamamız gerekiyor. 16 Haziran saat 00.00 itibarıyla İstanbul’da 6 milyon 531 bin 933 doz aşı yapıldı. Yaklaşık 2.5 milyon kişinin ikinci dozu tamamlandı. Yani artık 2.5 milyon kişi İstanbul’da aşılı durumda. 3 milyonu kaldı.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu

TEMMUZDA BİTER

Bunu da temmuzun ilk haftasına doğru bitirmiş olacağız. Her yaş grubuna göre hedefimiz değişiyor. 12 yaş üstü olan bütün insanlarımızı aşılamış olacağız. Bizim aşı takip sistemimiz dünyadaki en iyi sistemlerden bir tanesi ve 2009 yılında kuruldu. Bununla beraber şu anda İstanbul’da normal şartlarda 400 bin doz aşı yapabilir haldeyiz.

AŞILAR YETERLİ

Yeterli sayıda aşı var. İkinci doz Sinovac aşıları yapabilir haldeyiz. İnşallah önümüzdeki hafta Sinovac’ın birinci dozları da yeniden insanlarımızın kullanımına ve tercihine bırakılacak. Ama şu var, BioNTech ile ilgili hiçbir aşı sorunumuz yok. Stok sorunumuz da yok. Ne kadar talep, o kadar aşı var elimizde.

MASKE ÇIKABİLİR

Açık havada mesafeyi koruduğunuz sürece maskeyle ilgili kullanım kısıtlamalarının kalkacağını öngörüyorum. Vaka sayılarımız bu seviyede olursa ya da düşerse ben okulların açılacağını öngörüyorum. Zaten aşılama da bunu sağlayacak. Artık çocuklarımızın sosyal yaşamları ile beraber okuldaki arkadaşlarına, öğretmenlerine eylül ayında rahatlıkla kavuşacağını tahmin ediyorum. Kurban Bayramı’nı da bayram gibi yaşayacağız inşallah.”

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