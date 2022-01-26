İstanbul’da 17 saatlik kâbus... Karda yolda

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Karda aracı hasarlanana sigorta rehberiKarda aracı hasarlanana sigorta rehberi#Trafik Kazası
Gelişmeleri yurtdışından takip etmek zor değil İddiaları böyle doğruladı'Gelişmeleri yurtdışından takip etmek zor değil' İddiaları böyle doğruladı#Murat Ongun
Fatih Terimin kabul etmediği bomba teklif Burak Elmas açıkladıFatih Terim'in kabul etmediği bomba teklif! Burak Elmas açıkladı#Galatasaray
İstanbul bir kez daha kara yenildi: 17 saatlik kâbusİstanbul bir kez daha kara yenildi: 17 saatlik kâbus#İstanbul
Kar esareti sırasında İmamoğluna balıkçıda yemek tepkisiKar esareti sırasında İmamoğlu'na 'balıkçıda yemek' tepkisi#Ekrem İmamoğlu
AK Parti MYKda konuşuldu: Metaverse önlemiAK Parti MYK'da konuşuldu: Metaverse önlemi#Metaverse
O meşhur 87 kışında ne olduO meşhur 87 kışında ne oldu?#İstanbul
Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek hak, savunmak suç muCumhurbaşkanı’na hakaret etmek hak, savunmak suç mu?#Sedef Kabaş
Paşinyandan normalleşme mesajı: Antalya Forumuna katılabilirimPaşinyan'dan normalleşme mesajı: Antalya Forumu'na katılabilirim#Nikol Paşinyan
Linç operatörleriLinç operatörleri#Linç
Covid-19da son durumu açıkladı Bakan Koca virüsle mücadelede üçüncü prensibi hatırlattıCovid-19'da son durumu açıkladı! Bakan Koca virüsle mücadelede üçüncü prensibi hatırlattı#Koronavirüs
Bakan Varanktan İmamoğluna tepki: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmazBakan Varank'tan İmamoğlu'na tepki: 'Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz'#Mustafa Varank
Galatasaray, 6 numarasını Kanadada buldu Victor Wanyama ile her konuda anlaşıldıGalatasaray, 6 numarasını Kanada'da buldu! Victor Wanyama ile her konuda anlaşıldı#Transfer
Bebeğine zarar gelir diye aşı yaptırmamıştı... 19 yaşındaki genç anne koronavirüse yenildiBebeğine zarar gelir diye aşı yaptırmamıştı... 19 yaşındaki genç anne koronavirüse yenildi#Mardin
Ablasını boğarak öldürmüştü... Kan donduran ifadeAblasını boğarak öldürmüştü... Kan donduran ifade!#Diyarbakır
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul’da 17 saatlik kâbus... Karda yolda

#İstanbul#Kar#Yollar
İstanbul’da 17 saatlik kâbus... Karda yolda

Meteoroloji’nin günlerce öncesinden uyardığı kar yağışı İstanbul’u fena vurdu. Trakya üzerinden gelen karla birlikte kentin 3 ana arteri TEM, E-5 ve Kuzey Marmara Otoyolu, kış lastiği olmayan araçların karıştığı kazalarla kilitlendi. Araçların kıpırdayamadan saatlerce beklediği yollara kar küreme araçları da giremeyince binlerce kişi mahsur kaldı.

Haberin Devamı

- AKOM’un verilerine göre önceki gün öğle saatlerinde hızını arttıran kar yağışı, İstanbul Havalimanı’nın da bulunduğu kuzey hattında 1 metrelik örtü oluşturdu. Arnavutköy, Çatalca, Hadımköy Sultangazi, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Avcılar en fazla kar alan ilçeler oldu. Ortalama kar kalınlığı 30-50 santimetreyi buldu.

İstanbul’da 17 saatlik kâbus... Karda yolda

YOLLAR İLK DAKİKADAN KAPANDI

- Karın yoğunlaştığı saat 13.00 civarında TEM, E-5 ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda kış lastiği takmayan araçlar nedeniyle kazalar meydana geldi ve trafik durdu. Bu 3 ana akstaki kazalara müdahale edilemediği için trafik katlanarak arttı.

- İstanbul Valiliği resmi kurumlardaki mesaileri saat 15.30’da sona erdirme kararı aldı. Alışveriş merkezlerinin saat 19.30’da kapanacağı açıklandı. Fabrikalar ve işyerleri de erken paydos etti ancak bu kaosu daha da arttırdı. Anayollara bağlanamayan sürücüler bu kez de ara yolları tıkamaya başladı. Yakıtı biten bazı araçlar yol kenarına terk edildi.

Haberin Devamı

İstanbul’da 17 saatlik kâbus... Karda yolda

UÇAK VE OTOBÜS SEFERLERİ

- Esenler, Harem ve cep otogarlarından otobüslerin çıkışına yasak getirildi. Pistleri yaklaşık 1 metre kar altında kalan İstanbul Havalimanı’ndan da durdurulan uçuşlar ve inişler dün gece tekrar kademeli başladı.

- Araçlarını bırakan ya da servislerden inen binlerce kişi saatlerce yol yürüyerek evlerine ulaştı. Seferleri durmayan metrobüslere ise yoğunluk nedeniyle binmek mümkün olmadı. Ek seferler konulsa da yoğunluk bir türlü azalmadı. Evlerine ulaşamayan 3 bin kişi otellerde, misafirhanelerde, yurtlarda ya da camilerde konakladı.

İstanbul’da 17 saatlik kâbus... Karda yolda
Belediye otobüsleri kara gömülürken yolcular yürüyerek evlerine ulaşmaya çalıştı.

İSTANBUL’A GİRİŞ YASAĞI KALKTI

- İstanbul’a Trakya’dan girişler durduruldu. Polisler kar yağışının yoğun olmadığı Silivri’de tüm araçları durdurarak İstanbul’a girişlerine izin vermedi. Düzce-Gerede arası otoyol ve devlet yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle kapandı. Buradan da İstanbul yönüne trafik akışı verilmedi. Tüm araçlar Kuzey Marmara Otoyolu’nda dinlenme tesislerine yönlendirildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün saat 16.00’da yaptığı açıklamada, İstanbul’a Trakya ve Anadolu’dan giriş yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Haberin Devamı

‘ARAÇLARINIZI ALIN’

- Kuzey Marmara Otoyolu’nda mahsur kalan yüzlerce kişiye, sabah saat 07.00 sıralarında ulaşılabildi. Ekiplerin müdahalesiyle otoyol tek yönlü olarak trafiğe açıldı. Yollarda bırakılan araç sahiplerine “Gelip alın” çağrıları yapıldı. Belediye ve karayolları ekipleri yolları açarken İstanbul’da kar esareti yaklaşık 17 saat sonunda bitti.

İstanbul’da 17 saatlik kâbus... Karda yolda

TOPLU TAŞIMA HÜCUMU

- İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle önceki gün D-100 Karayolu’nda trafik uzun süre durdu. Otobüs ve dolmuş seferlerinin aksaması üzerine vatandaşlar metrobüs, metro ve tramvay duraklarına akın etti. Otobüs ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar, E-5 karayolundan yürümeye başladı. Toplu taşıma duraklarında uzun kuyruklar oluştu.

Haberin Devamı

İstanbul’da 17 saatlik kâbus... Karda yolda

KÜREKLE DÖNDÜLER

- Yoğun kar nedeniyle önceki akşam trafikte kalan ve araçlarını terk eden sürücüler, dün araçlarını almaya geldi. Basın Ekspres Yolu’nda kürekle aracının başına gelenler yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucunda araçlarını kaldıkları yerden çıkardı. Yanında küreği olmayanlar araçlarını iterek ya da lastiklerinin altına kartonlarla destek yaparak kaldıkları yerden çıkarmaya çalıştı. Kimileriyse benzini bittiği için aracını park etmek zorunda kaldı. En yakın benzin istasyonuna giderek yakıt aldıktan sonra aracını park ettiği yerden çıkardı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Kar#Yollar

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail