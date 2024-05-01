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İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri: Yollar trafiğe kapatıldı

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#1 Mayıs#Taksim#İstanbul
İstanbulda 1 Mayıs tedbirleri: Yollar trafiğe kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2024 06:34

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, çöp konteynerleri de kaldırıldı.

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İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan önlemler kapsamında; sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı.

Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı.

Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy'de ise çöp konteynerleri kaldırılırken, taş ve bunun gibi maddeler temizlendi. Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.

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#1 Mayıs#Taksim#İstanbul

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