‘İstanbul’a özel yasa çıksın’

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Dün İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlediği toplantıyla seferberlik planını açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Deprem Bilim Üst Kurulu oluşturduklarını, 7 bilimsel kuruldan gelen değerlendirme raporlarına göre çalışmalara devam edeceklerini söyledi. İmamoğlu, yol haritası ve çözüm önerilerini 9 başlık altında şöyle paylaştı:

1. Marmara deprem konseyinin kurulması.

2. İBB deprem bütçesinin revizyonuna destek.

3. İstanbul’un depreme dirençli hale getirilmesi için mevzuat çalışmalarının yapılması.

4. Yapı güçlendirme konusuna ilişkin yasal düzenleme için merkezi yönetimle işbirliği ve finans desteği.

5. Hızlı tarama yönteminin mevzuata konarak yaygınlaştırılması.

6. Boş konutların kullandırılması programına ilişkin yasal yönetsel düzenlemeler.

7. Deprem sonrası toplanma ve geçici barınma alanlarının tam donanımlı bir şekilde fiziki altyapılarının geliştirilmesi için merkezi idare ile eşgüdüm.

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8. İstanbul’un iletişim, elektrik, enerji gibi tüm altyapı sistemlerini depreme dirençli hale getirmek için ilgili aktörlerle birlikte çalışma.

9. İstanbul özelinde yasa çalışması.

1 MİLYON TL’LİK FİNANSMAN

Planda, Sıfır Faizli Finansman Projesi ile 1 milyon TL’ye kadar finansman desteği verileceği duyuruldu. Şartlara uyan vatandaşlar, 10 yıllık ödemeyle faiz ödemeden konutlarını yenileyebilecek. Öncelik yüksek riskli yapılara verilecek. Onaylanan projelerden faydalanmak isteyen vatandaşların hane içi toplam gelirinin net asgari ücretin 2 katından fazla olmaması gerekiyor.

EN RİSKLİ MAHALLE DENİZKÖŞKLER







Gölcük depreminde, İstanbul'da en çok can kaybının ve hasarın yaşandığı ilçe Avcılar olmuştu. İstanbul Gelişim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü (BAP-K) tarafından desteklenen, Yüksek Mühendis, Mimar ve Şehir Planlamacısı Prof. Dr. Huriye Şule Karaaslan yürütücülüğünde “Avcılar İlçesinin Üç Mahallesinin Hasar Görebilirliğinin Hesaplanması” projesi oluşturuldu. Çalışma için; Merkez, Ambarlı ve Denizköşkler mahalleleri seçildi. En az riskli bölgenin Merkez Mahallesi olduğu sonucuna varıldı. İkinci sırada Ambarlı yer alırken en riskli olan mahallenin Denizköşkler olduğunu ifade eden Prof. Karaaslan, “Bu araştırma, Avcılar Belediyesi'nin hasarı azaltmak için hangi mahalleden başlaması gerektiğini açıkça ortaya koymuştur” dedi.