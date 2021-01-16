İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu yanıtını buldu! Beklenen kar yağışı geldi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkili olmaya başladı. Silivri, Başakşehir ve Bahçeşehir tarafında etkili olmaya başlayan yağışın, ilerleyen saatlerde kent genelinde etkili olmaya başlaması bekleniyor.

ÇATALCA'DA DA KAR BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Özellikle yüksek kesimlerde kar etkili oluyor. Çatalca kar yağışı nedeniyle kısa sürede beyaza büründü.

Meteoroloji, bu gece ve yarın İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiğini açıklamıştı.

İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA'DAN UYARI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, beklenen yoğun kar yağışına ilişkin uyarı yaptı. İşte Yerlikaya'nın mesajı:

"Kıymetli İstanbullular, Meteoroloji 1. Bölge Müdürümüzün verdiği son bilgilere göre; İstanbul'da bu gece ve yarın yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. İnşallah özlediğimiz bereketli kar yağışına kavuşuruz. Tedbiri de elden bırakmayalım."

BİR UYARI DA AFAD'DAN GELDİ

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu gece ve yarın, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

AKOM'DAN İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, bugün öğle saatlerinden itibaren yağmur şeklinde başlaması beklenen yağışların, ilerleyen saatlerde karla karışık yağmura döneceği, akşam saatlerinden itibaren ise rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte kuvvetli yağışı şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor. İBB ekipleri buzlanma gibi olumsuz hava koşullarına karşı önlemlerini aldı.

BÜNYAMİN SÜRMELİ: İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ANADOLU YAKASI'NDA DAHA ETKİLİ OLACAK

CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Sürmeli'nin açıklamaları:

"Barajlarımızın ve bizim çok ihtiyacımız var. Bugün öğleden sonra yağış yağmur olarak başlıyor ve akşam 19.00 sularıyla kara dönmeye başlıyor. Arkasından gece boyunca kar yağışı sürecek ve yarın da devam edecek. 20-40 santimetre kalınlık Anadolu yakasında ilçelerde bekleniyor. Şehrin birçok ilçesinde 15 santimetre, Kocaeli'ye doğru 20 santimin üzerinde kar örtüsü bekliyoruz.

Bu geceden itibaren Başkent de kar yağışı alacak ancak çok kuvvetli olmayacak. Türkiye geneline göre en kuvvetli kar yağışını Marmara ve Batı Karadeniz'de bekliyoruz."

TEKİRDAĞ'IN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde beklenen kar yağışı başladı. Hava sıcaklığının 0 derece olduğu Saray ilçesinde öğleden sonra başlayan ve hızını artıran kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Güngörmez ile Bahçeköy Mahalleleri'nde yağış zaman zaman tipiye döndü. Evlerin çatıları ile araçların üzeri beyaza büründü. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Saray ilçesinde yaşayan çiftçilerden Münir Ertekin, kar yağışına sevindiklerini belirterek, "Kar yağışını, çiftçimiz, hayvancımız herkes bekliyordu. Çiftçi için kar yağışı çok iyi oldu" dedi.