Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul'a girişleri izin verilmedi... 8 kilometrelik kuyruk

#İstanbul#Trafik#Kar

YOĞUN kar yağışı beklentisiyle TIR ve kamyonların ikinci duyuruya kadar İstanbul’a girmesinin yasaklanması nedeniyle Kocaeli'nin Çayırova ilçesi TEM yolunda, 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu oluştu.

Haberin Devamı

Yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle sorun yaşanmaması için Anadolu ve Trakya yönlerinden İstanbul'a TIR ve kamyonların girişi, saat 04.00'ten itibaren yasaklandı. Kocaeli’nin Çayırova ilçesindeki TEM yolu Şekerpınar gişeleri ve D-100 yolu Kocaeli-İstanbul sınırında önlem alan trafik ekipleri, TIR ve kamyonlar sürücülerinin İstanbul’a geçişine izin vermedi.

TEM yolu Şekerpınar gişelerinden itibaren 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu oluştu. Trafik, bu noktada neredeyse durma noktasına geldi. TIR ve kamyon sürücüleri, Şekerpınar gişelerinden çıkarılarak zorunlu olarak TIR ve kamyon parklarına yönlendirildi. Beklenen yoğun kar yağışına karşı TEM yolu ve D-100 yolu Kocaeli geçişlerinde kar küreme araçları da hazır bekletiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Trafik#Kar

BAKMADAN GEÇME!

Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir?

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Putinin içerde baskısı artıyor Peki Rusyayı ve Rusları şimdi ne bekliyor

Putin'in içerde baskısı artıyor! Peki Rusya'yı ve Rusları şimdi ne bekliyor?

#Putin
Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor

Rusya Ukraynalı yetimleri evlat edinmek için yasa değişikliği yapmayı planlıyor!

#Rusya
Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir

Haritalarla 14 günde Rusya Ukrayna savaşı… Irpin aşılırsa Kiev ne kadar dayanabilir?

#Ukrayna