İstanbul’a dijital Göbeklitepe

1963 yılında keşfedilen ve esas değeri 1994 yılında kazı çalışmalarının başlatılması ile ortaya çıkan Göbeklitepe, bu çalışma sayesinde sanal gerçeklik ortamında Kadıköy’deki Müze Gazhane’de gezilebilecek. Göbeklitepe’nin dijital model ikizi, yüzde 80 bindirme oranı ile çekilmiş bin 800 adet fotoğrafın, milimetrik hassasiyette veri üreten fotogrametri yazılımları ile hesaplanarak elde edildi. 3 boyutlu, yüksek detay seviyesine sahip dijital model ikizi, sanal gerçeklik ortamına taşındı.

‘DETAYLARI GÖREBİLİYORSUNUZ’

Proje hakkında bilgi veren İstanbul Planlama Ajansı Koordinatörü ve BİMTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akkoyunlu, “Etrafında dolanırken göremeyeceğiniz detayları aslında bu kopya üzerinden görebiliyorsunuz. Son derece hassas bir modele sahip. Normalde bu alanın etrafında bir platform var, dolayısıyla içeriye adım atamıyorsunuz ama burada, aslında taşların dibine kadar gidip, totem kabartmaları inceleyebileceğiniz ve detaylar üzerinde fikir yürütebileceğiniz bir çalışma elde etmiş oluyorsunuz. Büyük olasılıkla Müze Gazhane içerisinde böyle bir etkinliği, çok kısa bir süre içerisinde sizlerle paylaşacağız” dedi.

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