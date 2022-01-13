İstanbul’a 5 milyar TL yatırım müjdesi

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremde gördüğü hasar nedeniyle yıkılıp yeniden inşa edilen Bahçelievler Anadolu Lisesi’nin açılış törenine katıldı. “Yeni dönem için ilk hedefimiz eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak” diyen Özer, 18 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılması beklenen Zeytinburnu’ndaki okul açılışında İstanbul’a yapılacak yatırımlarla ilgili müjdeler verileceğini duyurdu. 31 Ocak’ta yapılacak 15 bin öğretmen atamasının 7 bin 500’ünün İstanbul’a olacağını ifade eden Bakan Özer şöyle konuştu:

TAM GÜN ESENYURT’TA

“18 Şubat’taki müjdelerle ilgili şu anda sadece kabaca bir bilgi verip, müjdeleri o güne bırakmak istiyorum. İstanbul’a minimum 5 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız. Maksimum rakam ilimizin performansına, parayı kullanma kapasitesine ve arsa bulmasına bağlı. İstanbul’da tam gün eğitimi en sıkıntılı ilçemiz Esenyurt’tan başlatacağız. Oradaki problemleri de çözdükten sonra tüm ilçelerimizi eğitimle ilgili çok farklı bir evreye taşıdığımız dönem başlayacak.

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YÜZ YÜZEYE DEVAM

Okulların açık kalmasıyla ilgili olay gündemden düştü. Bir haftamız kaldı, yüz yüze eğitime devam. Bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan okulumuz bulunmuyor. Omikron varyantından dolayı yayılmalar hızlı ama Allah’a şükür bizim en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılanma oranının çok yüksek olması. En az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 94’lere geldi. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 89’larda. Bir de aşı olmayıp hastalığı geçirip bağışıklık kazanmış olan öğretmenlerimiz var. Onlar da yüzde 5’ler civarında.

50 YILLIK AÇIĞI KAPATTIK

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin dört bir köşesinde, Cizre’de, Silopi’de, Hakkari’de, Artvin’de, İstanbul’da, Muğla’da, İzmir’de Türkiye’nin tüm illerinde okul öncesinden yüksek öğretime kadar gerçekten vatandaşların nitelikli eğitime erişimiyle ilgili normalde 20 yıla sığmayacak devasa bir dönem yaşadık. Gelişmiş ülkeler, OECD ülkeleri eğitimdeki kitleselleşme sürecini 1950’li yıllarda tamamladılar. Türkiye olarak bu sürece 50 yıl gecikmeyle 2002 yılından sonra dahil olabildik. Onun için Türkiye’nin tüm vatandaşlarının Sayın Cumhurbaşkanımıza bir minnet borcu vardır.”

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ŞUT ÇEKTİLER

Birlikte okulu gezen Bakan Özer ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, spor salonunda şut çekme yarışı yaptı. Öğrencilerin tribünden desteklediği yarışmayı Vali Yerlikaya kazandı. 16 ay başka bir okula misafir olduktan sonra okullarına kavuşan öğrenciler de Bakan Özer’le fotoğraf çektirmek için yarıştı.