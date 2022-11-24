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İstanbul Valisi Yerlikaya Öğretmenler Günü’nde Şehit Polisin Kızı Kübra Öğretmeni misafir etti

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#Öğretmenler Günü#İstanbul#Öğretmen
İstanbul Valisi Yerlikaya Öğretmenler Günü’nde Şehit Polisin Kızı Kübra Öğretmeni misafir etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 09:10

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Van'da PKK'lı teröristlerin bombalı tuzağı sonucu şehit olan polis memuru Ferhat Arslan'ın kızı öğretmen Kübra Nur Yıldırım ve ailesini ağırladı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çok anlamlı misafirleri vardı. 10 Mayıs 2016 tarihinde Van’da PKK'lı teröristlerin bombalı tuzağı sonucu şehit olan Ferhat Arslan'ın kızı ortaokul öğretmeni Kübra Nur Yıldırım ve ailesi İstanbul Valiliği’nin misafiri olarak İstanbul’a gelirken, Vali Yerlikaya’yı ziyaret ettiler.

Valilik makamında gerçekleşen görüşmede, Kübra öğretmen meslek hayatının ilk günü yaşadığı duygu dolu olayı anlattı. Babasının kendisini öğretmen olarak görmeyi çok istediğini söyleyen Yıldırım, ‘’Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğini kazandığımda çocuklar gibi sevindi. Bana, ‘En büyük hayalim, öğretmen olarak atandığını görmek ve ilk gününde sınıfta en arka sıraya oturarak seni dinlemek’ demişti. Ben de ‘’Kim bilir nereye tayin olacağım, izin alıp nasıl geleceksin babacağım?’’ dediğimde ‘’Allah büyük’’ dedi. Babam şehit olduktan birkaç ay sonra Van’da ilk tayin olduğum okuluma gittim. Sınıfıma girdiğimde çok heyecanlıydım.

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Sınıf listesinden isimleri okuyor, öğrencilerle tanışıyordum. Birden listede Ferhat ismini gördüm. Soyadına baktım Arslan yazıyordu. Gözlerime inanamadım babamın ismi ve soy ismiyle aynıydı. O an büyük şok yaşadım. "Ferhat Arslan burada mı?" diye sordum. En arka sırada bir el kalktı, ‘’Buradayım öğretmenim’’ dedi. Benim için çok mucizevi bir olaydı. Bakara Suresi’nde bahsedilen “Siz onlara ölü demeyiniz, onlar ölü değillerdir ama siz bunu anlayamazsınız” ayeti aklıma geldi.”

Yerlikaya, Kübra Öğretmeni 10 aylık bebeği Osman Batur ve ailesiyle birlikte makamında ağırladı. Vali Yerlikaya Şehit Ferhat Aslan’ın fotoğraflarının da olduğu duygu yüklü röportajı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

 

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