İstanbul Valisi Gül'den 'Esenyurt' açıklaması: Suç oranı geçen seneye göre yüzde 9 azalmış durumda

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İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'te basın kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Kahvaltı programı sonrası soruları yanıtlayan Davut Gül, kaçak göçmenler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Gül, "Her şeyin nizamı var. Uyuşturucu, terör, cinsel taciz ve benzeri suçlara karıştıysa bunu da sınır dışı ediyoruz. Dolayısıyla da bizim göç politikamız merhametin eksen, adalet eksenli, kimseye zulüm değil. Kimsenin burada başıboş dolaşmasına da müsaade etmiyoruz. Bu uygulama devam ettiği müddetçe ki böyle bir politika var devam edecek" dedi.

'BİREYSEL SİLAHLANMA' AÇIKLAMASI

Gül, BİREYSEL SİLAHLANMA ilgili ise, "Bireysel silahlanmayla, ruhsatlı silahları birbirinden ayırmak lazım. Evet, ruhsatlı silahlar da bireysel silahlanma ama bir ruhsatı var. Suç işleme oranlarına baktığımızda ruhsatlı silahlar neredeyse yok denecek kadar az. Ama ruhsatsız olarak bireysel silahlanma olabiliyor. Bununla ilgili de gerek şok uygulamalarında, gerek alanları kapatarak emniyet, jandarmanın yaptığı uygulamalarda çok sayıda silah ele geçiriliyor" diye konuştu

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Gül, Esenyurt'taki asayiş olaylarıyla ilgili soruya ise "Esenyurt'ta suç oranı geçen seneye göre yüzde 9 azalmış durumda" diye cevap verdi. Vali Gül, "Şehir genelinde 100 Türk vatandaşından 6'sı suç işliyorsa aynı sayıyla oranlarsak 100 yabancıdan 1 yabancı suç işliyor" ifadelerini kulandı.