×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Valisi Gül'den 'Esenyurt' açıklaması: Suç oranı geçen seneye göre yüzde 9 azalmış durumda

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#Davut Gül#Bireysel Silahlanma
İstanbul Valisi Gülden Esenyurt açıklaması: Suç oranı geçen seneye göre yüzde 9 azalmış durumda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2023 12:26

 İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'taki asayiş olaylarıyla ilgili soruya ise "Esenyurt'ta suç oranı geçen seneye göre yüzde 9 azalmış durumda" diye cevap verdi. Vali Gül, "Şehir genelinde 100 Türk vatandaşından 6'sı suç işliyorsa aynı sayıyla oranlarsak 100 yabancıdan 1 yabancı suç işliyor" ifadelerini kulandı.

Haberin Devamı

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'te basın kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Kahvaltı programı sonrası soruları yanıtlayan Davut Gül, kaçak göçmenler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Gül, "Her şeyin nizamı var. Uyuşturucu, terör, cinsel taciz ve benzeri suçlara karıştıysa bunu da sınır dışı ediyoruz. Dolayısıyla da bizim göç politikamız merhametin eksen, adalet eksenli, kimseye zulüm değil. Kimsenin burada başıboş dolaşmasına da müsaade etmiyoruz. Bu uygulama devam ettiği müddetçe ki böyle bir politika var devam edecek" dedi.

'BİREYSEL SİLAHLANMA' AÇIKLAMASI

Gül, BİREYSEL SİLAHLANMA ilgili ise, "Bireysel silahlanmayla, ruhsatlı silahları birbirinden ayırmak lazım. Evet, ruhsatlı silahlar da bireysel silahlanma ama bir ruhsatı var. Suç işleme oranlarına baktığımızda ruhsatlı silahlar neredeyse yok denecek kadar az. Ama ruhsatsız olarak bireysel silahlanma olabiliyor. Bununla ilgili de gerek şok uygulamalarında, gerek alanları kapatarak emniyet, jandarmanın yaptığı uygulamalarda çok sayıda silah ele geçiriliyor" diye konuştu

Haberin Devamı

Gül, Esenyurt'taki asayiş olaylarıyla ilgili soruya ise "Esenyurt'ta suç oranı geçen seneye göre yüzde 9 azalmış durumda" diye cevap verdi. Vali Gül, "Şehir genelinde 100 Türk vatandaşından 6'sı suç işliyorsa aynı sayıyla oranlarsak 100 yabancıdan 1 yabancı suç işliyor" ifadelerini kulandı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#Davut Gül#Bireysel Silahlanma

BAKMADAN GEÇME!