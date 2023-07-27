İstanbul Valisi Gül'den deprem açıklaması: Her kurumumuzun birinci önceliğinin olması gerekiyor

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2023 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, İstanbul Valisi Davut Gül Başkanlığında yapıldı. Toplantı İstanbul Valiliği'nin Fatih'teki ek binasında gerçekleştirildi. Toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları, yatırımcı bölge ve il kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Vali Gül'ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, il müdürlükleri yetkilileri planladıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"68 PROJE TAMAMLANMIŞTIR"

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "2023 yılının ikinci döneminde yatırımcı bölge ve il kuruluşlarının yatırımları hakkında bazı sayısal verileri paylaşan Gül, “İlimizde finansman kaynağı; Genel Bütçe, Özel Bütçe, Mahalli İdare, KİT bütçelerine dayanan bin 329 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 711 milyar lira civarındadır. Önceki yıllar harcaması 245 milyar lira, yılı ödeneği 69 milyar lira, harcama tutarı ise 26 milyar liradır. 2023 yılının ikinci döneminde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 38 olup 68 proje tamamlanmıştır. 2024 yılı yatırım tekliflerine ilişkin olarak 3 yatırımcı kuruluşun 2024 yılı yatırım teklifinin olmadığı, 21 yatırımcı kuruluşun yatırım tekliflerinin henüz belli olmadığı ve 18 yatırımcı kuruluşun ise 2024 yılı yatırım programına teklif edilen toplam proje sayısının 175, toplam proje tutarının 24 milyar ve 2024 yılında öngörülen yatırım tutarı ise yaklaşık 10 milyar lira olarak belirlenmiştir" diye konuştu.

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"KORUCUYU ÖNLEYİCİ TEDBİRLERİ ALARAK BU SÜRECİ YÖNETMEMİZ GEREKİR"

Vali Davut Gül, “Her kurumumuzun birinci önceliğinin deprem olması gerekiyor ve her kurumumuzun fiziki yapıları başta olmak üzere kurumsal kapasitelerini bu anlamda yükseltmesi gerekiyor. Bizim deprem olduktan sonra yaraların sarılmasına değil koruyucu önleyici tedbirleri alarak riski azaltarak bu süreci yönetmemiz gerekiyor. Başta belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere her bir kurumun birinci önceliğinin deprem olmasını istirham ediyoruz" diye konuştu.

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"İSTANBUL'DA DİLENCİLİĞİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Vali Gül, “Herhangi bir çocuk sokakta çalışıyorsa, herhangi bir çocuk sokakta dilendiriliyorsa buna rehberlik hizmeti vereceğiz. Mesleki eğitim imkanlarını ona sunacağız. Kamunun sosyal yardımlarıyla ilgili bütün imkanlarını sunacağız. Dolayısıyla da sokakta çalışmak zorunda bırakmayacağız. Buna rağmen sokakta çalışıyorsa, sokakta dilendiriliyorsa, ailesi tarafından istismar ediliyorsa, Türk vatandaşı ise, bu çocukları alıp kendi evlerimizde devletin koruma kalkanı altına alacağız. Yabancı uyruklu ise sınır dışı edeceğiz. Tekrarlıyorum. Öncelikle sorunu ortadan kaldırıyoruz, ekonomik sıkıntıları ortadan kaldırıyoruz, ekonomik sıkıntıların ortadan kaldırılmasına rağmen çocuk gecenin 10'un da, 11'in de, 12'sinde ya da herhangi bir saatte dilendirilerek, çalıştırılarak istismar ediliyorsa, ailesi bu anlamda rehberlik vermemize rağmen hassasiyeti göstermiyorsa dolayısıyla yaptırımlarımızı uyguluyoruz. Aileyle ilgili de Cumhuriyet savcılıklarımıza suç duyurusunda bulunuyoruz. İstanbul'da dilenciliği tamamen ortadan kaldıracağız, bu anlamda da sıfır tolerans göstereceğiz." dedi.

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Gül, “İstanbul'da evsiz insanlar var. Sokakta, caddede, caminin avlusunda, parkta bahçede, dolayısıyla belediyelerimizin bu anlamda, sosyal belediyecilik anlamında bu işe el atması lazım. Sayı 3'tür, 5'tir çok önemli değil, ama sonuç itibariyle buna istatistik mesele olarak bakamayız. Bir kişi bile sebebi ne olursa olsun dışarıda kalıyorsa başta ben olmak üzere bu hepimizin meselesi başta ben olmak üzere. Hepimizin katkıda sunabileceği konular var. Bu konuyu da gündemimize almakta fayda var" şeklinde konuştu.