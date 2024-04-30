İstanbul Valisi Gül'den 1 Mayıs öncesi Taksim’de açıklama: 42 binin üzerinde güvenlik personelimiz sahada olacak

Haberin Devamı

İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Beşiktaş ve Taksim’de incelemelerde bulundu. Taksim’in toplantı ve gösterilere açık olan 40 alandan bir olmadığını söyledi. Şu ana kadar da herhangi bir kuruluş ve grubun yasal etkinlik yapmak için müracaatının olmadığını söyledi.

İstanbul Valisi Davut Gül “Yarın 1 Mayıs. Bununla ilgili tedbirleri Emniyet müdürümüz ve kaymakamlarımızla yerinde inceliyoruz. Tek isteğimiz vatandaşlarımızın burnunu katamadan bu süreçte 1 Mayıs’ın anlamına uygun bir şekilde kutlanması. İstanbul’da 40 tane toplantı ve gösteri yapılabilecek yasal meydanımız var. Şimdiye kadar bunlarla ilgili bir müracaat olmadı. Dolayısıyla İstanbul’da bu saat itibarıyla yasal olarak etkinlik yapma ile ilgili olarak herhangi bir kuruluşun, bir grubun müracaatı olmadı. Olmayınca yarın daha çok yasa dışı gösteriler ile ilgili çeşitli çağrılar var. Bunula ilgili İstanbul’umuzun huzurunun bozulmaması için vatandaşlarımızın her hangi bir sıkıntı yaşamaması için güvenlik tedbirlerini en üst seviyede tutarak arkadaşlarımızla birlikte alanda bakıyoruz” dedi.

Haberin Devamı

"İSTANBUL’DA ŞU AN YASAL BİR TALEP YOK"

Herhangi bir yasa dışı etkinliğe izin vermediklerini söyleyen Davut Gül “Taksim başta olmak üzere bu 40 alanın dışındaki yerlerde herhangi bir yasa dışı gösteriye, toplantıya doğal olarak izin vermiyoruz, veremiyoruz. Kapalı sokaklar, caddeler var. Vatandaşlardan ricamız olabildiğince bu bölgelere gelmemeleri. Trafik anlamında bir sıkıntı yaşanacak. Bir yoğunluk yaşanacak. Yarın böyle olmasını biz de istenmezdik. İsterdik ki Yenikapı’da, Maltepe’de vatandaşlarımızın coşku içerisinde kutlayacakları bir alan olsun. Taksim’e de çocuklarını, eşlerinin elinden tutarak gezmeye gelsin. Maalesef öyle bir imkan olmadı. Bütün Konfederasyonlarla, sendikalarla konuştuk ama şu an itibarıyla yasal bir talep yok. Yasal olarak verilmiş bir izin yok. Dolayısıyla biz tedbirlerimizi gözden geçiriyoruz. 1 Mayıs’ta 42 binin üzerinde güvenlik personelimiz sahada olacak” diye konuştu.

Haberin Devamı

"CHP’NİN ŞU AN TAKSİM’E ÇELENK KOYMA MÜRACAATI YOK"

CHP İstanbul İl Başkanının 1 Mayıs için Taksim’e yönelik çağrısına Vali Gül “Herkes için belli bir sayıda Taksim’e çelenk koymak isteyenlere emniyet teşkilatımız rehberlik ederek Taksim’e kadar getiriyor. Çelenk sunmalarını ve kısıtlı sayıdaki kişinin karanfil bırakmasına rehberlik ediyoruz. CHP’nin şu an itibarıyla Taksim’e çelenk koyma ya da karanfil koyma ile ilgili bir müracaatı yok. İl başkanını aradım. Kendisine de hatırlattım. Eğer yarın çelenk koyma isteniyorsa bugünden müracaatlarını yapmaları gerektiğini, müracaat yaparlarsa belli bir sayıdaki kişiye çelenk koyma, karanfil koyma ile ilgili rehberlik edeceğimizi söyledim” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Taksim’de güvercinlere yem atan vali ve beraberindekiler Taksim’den ayrıldı.