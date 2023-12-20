İstanbul Valisi Gül: Öğrencilerimizin lisans çıkarma işlemleri hızlı bir şekilde devam ediyor

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İstanbul Valiliği ile Petrol Ofisi arasında Okul Spor Kulüpleri Ligi sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza törenine, İstanbul Valisi Davut Gül, Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri katıldı. İstanbul Valiliği tarafından okullarda sporu yaygınlaştırmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle, haziran ayından bu yana, İstanbul'daki ilk ve orta dereceli okullarda 2 bin 710 spor kulübü kuruldu. Proje ile sporu gençler arasında yaygınlaştırmak ve öğrencilerin liseden mezun olurken en az bir spor dalında aktif spor lisansına sahip olması hedeflendi. Okul Spor Kulüpleri Ligi'ndeki branşlar şu şekilde; basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, jimnastik, badminton, masa tenisi, satranç, okçuluk, geleneksel okçuluk, bocce, dart, bilek güreşi, halk oyunları, bisiklet, tenis, güreş, judo, tekvando, karate, floor curling, kano ve yüzmeden oluşuyor.

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"ÖĞRENCİLERİMİZİN LİSANS ÇIKARMA İŞLEMLERİ HIZLI BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR

İmza töreninde konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. İstanbul genelinde bütün okullarda, okul spor kulüplerini kurduk. Hedefimiz İstanbul genelinde 1 milyon öğrencimizin lisanslı olarak herhangi bir spor branşında spor yapmalarını sağlamak. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın ve Milli Eğitim Bakanlığı'mızın destekleriyle kulüplerin kurulması tamamlandı. Yetenek taramaları yapıldı. Öğrencilerimizin lisan çıkarma işlemleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Cumhuriyet tarihinde sporun tabana yayılmasında birincisi gerçekleşmiş oluyor. 1 milyon lisanslı öğrencinin spor yapması demek öğrencilerin 3'te 1'inden fazlasının sporcu olacağı anlamına geliyor. Burada amacımız bağımlılıkla mücadele başta olmak üzere, çocuklarımızın ruhen, bedenen kendilerini rahat hissetmelerini, sağlıklı bir birey olabilmeleri için spor yapmaları, arkadaşlık ve birlikteliği toplumsal bilincin oluşması için spora yönlendirilmesi amaçlanıyor. Kulüpler kuruldu. Yetenek taraması yapıldı. Lisanslar çıktı ama bunların müsabaka yapması gerekiyor. Türkiye Yüzyılı'nı her branşta sporcularımızla da gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

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"BU PROJEDE YER ALMAKTAN BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu ise, "Bu lig vasıtasıyla ilk etapta tam 2695 okul kulübünden 150 bin lisanlı sporcu, 23 branş ve 8 kategoride 11 binin üzerinde müsabakaya katılacak. Hedefse lisanslı sporcu sayısını 1 milyona ulaştırmak. Sporla büyüyen sağlıklı ve mutlu nesiller için önemli bir çıkış noktası olacağını umduğumuz bu projede yer almaktan ötürü büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.