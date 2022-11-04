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İstanbul Valiliği'nden 'uyuşturucuyla mücadele' açıklaması: 2022 yılında 6 bin 103 şüpheli tutuklandı

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#İstanbul Valiliği#Uyuşturucu#Operasyon
İstanbul Valiliğinden uyuşturucuyla mücadele açıklaması: 2022 yılında 6 bin 103 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 09:32

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "'Uyuşturucuyla mücadele vatan görevidir' anlayışıyla ilimizde; 2022 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla gerçekleştirilen 42.442 operasyonda toplam 61.612 şüpheli yakalanmış, 6.103 şüpheli ise tutuklanmıştır." denildi.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul’da uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelemiz, her alanda hız kesmeden güçlü bir şekilde devam etmektedir.

Gençlerimizi, vatandaşlarımızı, aile birliğimizi ve geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu ve uyuşturucu tacirlerine karşı, başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve gönüllü kuruluşlarımız, büyük bir kararlılık ve uyum içerisinde mücadele etmektedir.

İstanbul’da Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Gümrük Teşkilatımız, gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok önemli başarılar elde etmiş ve etmeye de devam etmektedir.

Ayrıca, sürekli kılık değiştiren zararlı alışkanlıklara karşı gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetleriyle insanlarımız bilinçlendirilmekte; gayretli, etkili ve kararlı çalışmalarla toplumsal hayatımıza ve geleceğimize yönelik tehditlerle mücadele edilmektedir.

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‘’Uyuşturucuyla mücadele vatan görevidir’’ anlayışıyla ilimizde; 2022 yılı Ekim ayı sonu itibarıyla gerçekleştirilen 42.442 operasyonda toplam 61.612 şüpheli yakalanmış, 6.103 şüpheli ise tutuklanmıştır.

Düzenlenen operasyonlarda, 841,6 kg eroin; 6.821 kg esrar; 739 kg kokain, 545,7 kg bonzai, 17,1 bonzai hammaddesi, 4.639,4 kg metamfetamin, 279,9 kg diğer uyuşturucu maddeler, 10.700 litre asetik anhidrit ve 22.375.082 adet ecstasy-captagon hap ele geçirilmiştir.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda üstün hizmet anlayışıyla ve mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan bütün ekiplerimize teşekkür ediyoruz.

2019 yılından günümüze kadar uyuşturucuyla mücadele çalışmalarımıza ilişkin detaylı bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir."

İstanbul Valiliğinden uyuşturucuyla mücadele açıklaması: 2022 yılında 6 bin 103 şüpheli tutuklandı

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#İstanbul Valiliği#Uyuşturucu#Operasyon

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