İstanbul Valiliği'nden Fatih'teki olayla ilgili açıklama: İş yeri mühürlenerek faaliyetine son verilmiştir

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fatih ilçesinde meydana gelen ve bir kadının darbedilirken manevi değerlerimize de küfredilmesi olayının görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştır. Görüntüler toplumumuzda da infiale yol açmış, bunun bir yansıması olarak da iş yerinin kepenklerine, olaya tepki gösteren vatandaşlarca çeşitli yazılar yazılmıştır.

Emniyet birimlerimizin çalışması sonucunda;

- Kadını darp ve küfür fiilini işleyen A.Ü.Ş. gözaltına alınmıştır. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme suçundan hakkında işlem yapılan şahsın sorgusunda "işyerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet görevi yaptırmamak için direnme" suçlarında 11 adet suç kaydını olduğu anlaşılmıştır.

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- Olayın yaşandığı iş yeri, Fatih Belediyesi ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verilmiştir.

- Dükkanın mülk sahibi olan Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, tahliye sürecini başlatmıştır.

Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir"