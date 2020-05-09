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AA
Haber Giriş: 09.05.2020 - 01:07,Son Güncelleme:

İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama

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İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama
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İstanbul Valiliği, Arnavutköy'de bekçiye sopayla saldırdığı iddia edilen şüphelinin bacağından vurularak etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği, Arnavutköy'de bekçiye sopayla saldırdığı iddia edilen şüphelinin bacağından vurularak etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 6 Mayıs'ta Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

''Durdurulan araçta bulunan şahısların kimlik kontrolleri yapılacağı sırada, şüpheli Y.D adlı şahıs, mukavemette bulunmak ve olay mahallinde eline geçirdiği sopa ile saldırmak suretiyle çarşı ve mahalle bekçisi M.A'yı yaralamıştır. Çıkan arbede sırasında çarşı ve mahalle bekçisi M.A, beylik tabancası ile şüpheli Y.D'yi sol ayağından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralamış, yaralı şahıs Arnavutköy Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır.''

Şüpheli Y.D'nin daha önce "yağma suçu"ndan cezaevi kayıtları olduğunun ifade edildiği açıklamada, konuyla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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