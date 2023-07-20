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İstanbul Valiliğinden 39 ilçeye "sokak köpeklerini toplayın" talimatı

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#Sokak Köpekleri#İstanbul Valiliği#Kısırlaştırma
İstanbul Valiliğinden 39 ilçeye sokak köpeklerini toplayın talimatı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 15:23

İstanbul Valiliği, 39 ilçede sokak köpeklerinin toplanması talimatını verdi. Buna göre; toplanan sokak köpekleri kısırlaştırılıp tedavisi yapıldıktan sonra alındıkları yere tekrar bırakılacak.

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İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce 04.07.2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı, 39 ilçe belediyesi ve Tarım İlçe Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda 5199 nolu 'Hayvanları Koruma Kanunu'nun gereğince uygulanması ilgili birimlerden talep edilmiştir. Kanun, sokak hayvanlarının bulundukları yerlerden alınmasını, rehabilitasyon merkezlerine götürülmesini, kısırlaştırılarak tedavi edilmesini, tedavi sonrası bir süre gözlemlenmesi ve sağlıklarına kavuştukları tespit edildikten sonra yeniden alındıkları yere bırakılmasını gerektirmektedir. İlgili yazı, ilgili birimlerin bu kanunun gereğince işletilmesi talebini içermektedir" denildi.

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#Sokak Köpekleri#İstanbul Valiliği#Kısırlaştırma