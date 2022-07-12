İstanbul Valiliğinden 15 Temmuz belgeseli: Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar

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2016 yılından itibaren görüntülerin yer aldığı duygu yüklü belgeselin özel gösterimi, 13 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30’da Atlas Sineması’nda yapılacak.

VALİ YERLİKAYA: UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da twitter hesasından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "15 Temmuz destanını VAZGEÇMEYENLER ve GERİSİNİ HİÇ DÜŞÜNMEYENLER yazdı. Türkiye Aşkına-Geride Kalanlar belgeselimizi 15 Temmuz şehitlerimizin aziz hatıralarına ithaf ediyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız!"