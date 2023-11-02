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İstanbul Valiliği duyurdu: Galata Kulesi'nde restorasyon başladı

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#İstanbul#İstanbul Valiliği#Galata Kulesi
İstanbul Valiliği duyurdu: Galata Kulesinde restorasyon başladı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 13:30

İstanbul Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Galata Kulesi'nde 8. kattaki seyir terasının restorasyon sebebiyle kapatıldığı, diğer katların ise açık olduğu duyuruldu.

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galata Kulesi'nde restorasyon çalışmaları başladı!

Tarihin ve #İstanbul'un simgesi olan bu eşsiz yapı, daha da güzel bir hal alacak.

1 Kasım 2023 tarihi itibariyle, 8. Kat Seyir Terası restorasyon sebebi ile kapalı olup, diğer katlar ziyaretçilere açık olacaktır.

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#İstanbul#İstanbul Valiliği#Galata Kulesi

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