İstanbul Valiliği duyurdu: Galata Kulesi'nde restorasyon başladı

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galata Kulesi'nde restorasyon çalışmaları başladı!

Tarihin ve #İstanbul'un simgesi olan bu eşsiz yapı, daha da güzel bir hal alacak.

1 Kasım 2023 tarihi itibariyle, 8. Kat Seyir Terası restorasyon sebebi ile kapalı olup, diğer katlar ziyaretçilere açık olacaktır.