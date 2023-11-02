İstanbul Valiliği duyurdu: Galata Kulesi'nde restorasyon başladı

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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Galata Kulesi'nde restorasyon çalışmaları başladı!
Tarihin ve #İstanbul'un simgesi olan bu eşsiz yapı, daha da güzel bir hal alacak.
1 Kasım 2023 tarihi itibariyle, 8. Kat Seyir Terası restorasyon sebebi ile kapalı olup, diğer katlar ziyaretçilere açık olacaktır.
#Galata Kulesi'nde restorasyon çalışmaları başladı!— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) November 2, 2023
Tarihin ve #İstanbul'un simgesi olan bu eşsiz yapı, daha da güzel bir hal alacak.
1 Kasım 2023 tarihi itibariyle, 8. Kat Seyir Terası restorasyon sebebi ile kapalı olup, diğer katlar ziyaretçilere açık olacaktır. pic.twitter.com/1bNZIF5dqR