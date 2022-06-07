İstanbul Valiliği açıkladı: Esenyurt'ta 1 haftada 2 bin 103 kaçak göçmen yakalandı

Haberin Devamı

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler devam etmektedir. Esenyurt'ta 1 Ocak- 31 Mayıs tarihleri arasında 813 düzensiz göçmen yakalanmış ve sınırdışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi.

31 Mayıs - 7 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlerle de ilgili bilgi verilen açıklamada, "944 Suriye, 347 Afganistan, 45 Pakistan ve farklı uyruklardan 767 olmak üzere toplam 2 bin 103 düzensiz göçmen, kolluk birimlerimizce sınırdışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmiştir. Bugün itibariyle yılbaşından beri Esenyurt ilçemizden Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 2 bin 916 olmuştur" denildi.