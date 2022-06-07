Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İstanbul Valiliği açıkladı: Esenyurt'ta 1 haftada 2 bin 103 kaçak göçmen yakalandı

#İstanbul#İstanbul Valiliği#Esenyurt
İstanbul Valiliği açıkladı: Esenyurtta 1 haftada 2 bin 103 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta son bir haftada 2 bin 103 kaçak göçmenin yakalandığını açıkladı.

Haberin Devamı

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimler devam etmektedir. Esenyurt'ta 1 Ocak- 31 Mayıs tarihleri arasında 813 düzensiz göçmen yakalanmış ve sınırdışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmiştir" denildi.

31 Mayıs - 7 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimlerle de ilgili bilgi verilen açıklamada, "944 Suriye, 347 Afganistan, 45 Pakistan ve farklı uyruklardan 767 olmak üzere toplam 2 bin 103 düzensiz göçmen, kolluk birimlerimizce sınırdışı edilmek üzere Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmiştir. Bugün itibariyle yılbaşından beri Esenyurt ilçemizden Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 2 bin 916 olmuştur" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#İstanbul Valiliği#Esenyurt

BAKMADAN GEÇME!

50 farklı kişilikle yaşıyor Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar

50 farklı 'kişilikle' yaşıyor! 'Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar'

#Sağlık
80den fazla kadından ABDli jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

80'den fazla kadından ABD'li jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

#Skandal
Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibetin yüzünü sonunda gösterdi

Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibet'in yüzünü sonunda gösterdi

#Prens Harry

BAKMADAN GEÇME!

50 farklı kişilikle yaşıyor Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar

50 farklı 'kişilikle' yaşıyor! 'Günde en az 20 kez vücudumu ele geçiriyorlar'

#Sağlık
80den fazla kadından ABDli jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

80'den fazla kadından ABD'li jinekoloğa korkunç suçlamalar: Muayene adı altında taciz, tecavüz...

#Skandal
Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibetin yüzünü sonunda gösterdi

Babasının kızı: Prens Harry ile Meghan Markle bir yaşına giren Lilibet'in yüzünü sonunda gösterdi

#Prens Harry