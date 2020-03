İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın yoğun bakım ünitesini ziyaret etti

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ve Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde çalışan tüm sağlık personeline destek amacıyla fakülte hastanesinin koronavirüs (Kovid-19) servisleri ile acil servis, ilk başvuru polikliniğine ve yoğun bakım ünitesine ziyarette bulundu.

"KENDİ ÇALIŞANLARIMIZDA DA KOVİD TESPİT ETTİĞİMİZ OLDU"



Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak Kovid-19'a karşı tüm eylem planlarını hazırladıklarını söyledi. Yoğun bakın üniteleri ve ameliyathanelerin de hazır durumda olduğunu belirten Aydın, "Kendi içimizden de bazı çalışanlarımızda da kovid tespit ettiğimiz oldu. Biz onları yalnız bırakmamak adına kendilerini ziyaret edeceğiz." dedi.



"ŞU AN MALZEMELEYLE İLGİLİ SIKINTIMIZ YOK"



Salgın nedeniyle çok acil durumlar hariç hastaların, hastaneye başvurmasını istemediklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:"Hastane işleyişi olarak şu an acil olmayan ve rutin takip etmediğimiz hastaların, hastaneye gelmelerini çok tercih etmiyoruz. Bundaki sebep hastalarımızı ve hasta yakınlarımızı korumak. O nedenle acil olmayan, hemen yapılması gerekmeyen, kanser hastalarının takipleri hariç hastaların tedavilerini bir miktar daha ileri ertelemiş bulunmaktayız. Şu aşamada basında üniversite hastanemizle ilgili bir takım söylentiler ve dedikodular yer alıyor. Şu an malzeme ile ilgili bir sıkıntımız yok. Sağlık Bakanlığımız koordineli bir şekilde bu malzemeleri bize sağlıyor. Ancak bu günlerden sonraki günleri de planlamamız gerekiyor. Bu aşamada elimizdeki tıbbı malzeme stoklarını önümüzdeki zamana bırakacak şekilde tedbirli bir şekilde kullanmayı tercih ediyoruz."





KOVİD-19 HASTALARI AYRI SERVİSLERE ALINDI



Kovid-19 tanısı konulan hastaların ayrı servislere alındığını ve diğer hastalardan izole edildiğini belirten Prof. Dr. Nuri Aydın, "Onların bulunduğu servislere de kısa bir ziyarette bulunacağız. Ziyaret sırasında çalışanlarımıza da destek olmuş olacağız. Şu anda hasta olup burada yatan hekim arkadaşlarımız var. Onları da yattıkları yerde görmüş olacağız ve onlara da desteAydın, sağlık çalışanlarının üstün bir gayret ile hastanede hizmet verdiğini ve haklarını ödemenin mümkün olmadığını vurgulayarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde görevli öğretim üyelerine, doktorlara, hemşirelere ve tüm personele teşekkür etti.



Konuşmanın ardından Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın ve Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, koruyucu önlük giyerek, maske ve gözlük takarak koronavirüs servisleri ile acil servis, ilk başvuru polikliniğini ve yoğun bakım ünitesini ziyarette etti.