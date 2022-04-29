Bayram Ã¶ncesinde trafik yoÄŸunluÄŸu Tatilciler yollara akÄ±n etti

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Ä°stanbul'da Ramazan BayramÄ± Ã¶ncesi trafik yoÄŸunluÄŸu etkili olmaya baÅŸladÄ±. KadÄ±kÃ¶y mevkii D-100 karayolunun Ã¼zerinde trafik zaman zaman durma noktasÄ±na geldi.Â

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Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi'nin yoÄŸunluk haritasÄ±na gÃ¶re saat 17.30 sÄ±ralarÄ±nda durum yÃ¼zde 63 seviyesinde oldu.

Ä°lerleyen saatlerde trafiÄŸe tatilcilerin de eklenmesiyle yoÄŸunluÄŸun daha da yÃ¼kselmesi bekleniyor.

43 Ä°LÄ°N GEÃ‡Ä°Åž GÃœZERGAHINDA TRAFÄ°K YOÄžUNLUÄžU

UlaÅŸÄ±mda 43 ilin geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ± "kilit kavÅŸak" KÄ±rÄ±kkale'de, 5 gÃ¼nlÃ¼k Ramazan BayramÄ± tatili iÃ§in yola Ã§Ä±kan vatandaÅŸlar trafik yoÄŸunluÄŸu oluÅŸturdu. BÃ¶lgede oluÅŸan araÃ§ trafiÄŸi, dron ile havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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Ramazan BayramÄ±'nÄ± memleketinde ya da tatil yerlerinde geÃ§irmek isteyen vatandaÅŸlar adeta yollara akÄ±n etti. VatandaÅŸlarÄ±n tatil iÃ§in yola Ã§Ä±kmasÄ± ile ulaÅŸÄ±mda 43 ilin geÃ§iÅŸ gÃ¼zergahÄ± "kilit kavÅŸak" KÄ±rÄ±kkale'de, trafik yoÄŸunluÄŸu yaÅŸanÄ±yor.

TrafiÄŸin yoÄŸun olduÄŸu Ankara-Samsun kara yolunda trafik yoÄŸunluÄŸu gÃ¶zlemlenirken, KÄ±rÄ±kkale-Kayseri kara yolunda da trafiÄŸin normalin altÄ±nda seyrettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Trafik akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n rahatlatmak iÃ§inde bÃ¶lgede bazÄ± kavÅŸaklar beton bariyerler ve uyarÄ± levhalarÄ±yla kapatÄ±ldÄ±.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri de yoÄŸunluk karÅŸÄ±sÄ±nda almÄ±ÅŸ olduÄŸu tedbirlerde olumsuzlarÄ±n yaÅŸanmamasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in hummalÄ± bir ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Tatilcilerin oluÅŸturduÄŸu trafik yoÄŸunluÄŸu ise dron ile havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

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BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

CNN TÃœRK Meteoroloji DanÄ±ÅŸmanÄ± Prof. Dr. Orhan Åžen bayramÄ±n birinci gÃ¼nÃ¼ iÃ§in batÄ± bÃ¶lgelerine yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulunurken ÅŸu deÄŸerlendirmelerde bulundu:

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Bayram tatili denildiÄŸi zaman hemen hava durumuna bakÄ±lÄ±r. Bizde alÄ±ÅŸkanlÄ±k deniz ve gÃ¼neÅŸ Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Hava Durumu da Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor. YarÄ±n tatilin 1. gÃ¼nÃ¼. Marmara, Ege ve Akdeniz kÄ±yÄ±sÄ±nda hafta sonu yaÄŸÄ±ÅŸ yok. YaÄŸÄ±ÅŸÄ±n olmasÄ± gerektiÄŸi yerde yaÄŸÄ±ÅŸ var. BayramÄ±n 1. gÃ¼nÃ¼ ise bu yaÄŸÄ±ÅŸ batÄ±ya geliyor. Ä°stanbul, Ã‡eÅŸme, KuÅŸadasÄ±, Bodrum, Antalya'da yaÄŸmur var.

Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸleden sonra ise yaÄŸÄ±ÅŸ doÄŸuya doÄŸru kayÄ±yor ve batÄ± bÃ¶lgelerde perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden itibaren sÄ±caklÄ±klar yeniden artacak ve yaÄŸÄ±ÅŸ olmayacak.Â BayramÄ±n 1. ve 2. gÃ¼nÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸ var. Cumartesi ve pazar gÃ¼nÃ¼ GÃ¼neydoÄŸu'da kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ var, sel baskÄ±nÄ± olabilir. Buna da dikkat etmek lazÄ±m.





