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İstanbul Tıp Fakültesi okul birincisinin sözleri ayakta alkışlandı

#İstanbul Tıp Fakültesi#Merve Nur Uçar#Konuşma

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde konuşan okul birincisi Merve Nur Uçar’ın, “Ya bu deveyi güdecek, ya bu diyarda kalacağız, çünkü diyarda bizim devede bizim” sözleri salondakiler tarafından dakikalarca alkışlandı.

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İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 195. Mezuniyet Töreni'ni dün gerçekleştirildi. Mezuniyet törenine okula birincisi olarak giren ve okulu birincilikle tamamlayan Batmanlı Merve Nur Uçar’ın konuşması damga vurdu.

Hocalarına teşekkür ederek konuşmasına başlayan genç doktor Merve Nur Uçar, konuşmasının devamında, “Aynı okuldan mezun olmanın gururuyla yetinmeyip yeni Aziz Sancar’lar olacağız. Şu an yurtdışında var olan imkanları ülkemize kazandıracağız. İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören’in deyimiyle, hem bu deveyi güdecek, hem bu diyarda kalacağız. Çünkü devede bizim diyarda” diye konuştu.

Genç doktor Uçar’ın bu konuşması salonda bulunanlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

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#İstanbul Tıp Fakültesi#Merve Nur Uçar#Konuşma

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