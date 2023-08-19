İstanbul susuz kalmayacak

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İstanbul’daki barajların doluluk oranları dün itibarıyla 33.18 olarak ölçüldü. Yağışların olmaması halinde kentin 61 günlük suyu kaldı. Su sıkıntısının yaşanacağı düşünülen mega kent için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, bilgi verdi. Solmaz, “En kurak sezonda bile bizim Avrupa yakasında, bir su sıkıntısı yaşamamamız için gerekli tedbirleri alıyoruz. Buharlaşma doğal bir olay, sadece bugün değil, her sene yaşıyoruz. Her sene 40 milyon metreküp ile 60 milyon metreküp arasında bir buharlaşmayla karşılaşırız. Bu sene diğer yıllara göre daha fazla bu sayı. 65 milyon metreküp buharlaşma olacak. Bizim hesaplarımız arasında buharlaşma da var, yağış öngörüleri de var. Ama ağustos ve eylül ayı için herhangi bir yağış öngörümüz yok. Bunların kurak geçeceğini düşünüyoruz, buna rağmen şehri susuz bırakmamak için çalışmalarımız devam ediyor, şehri susuz bırakmayacağız” diye konuştu.

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AVRUPA YAKASI PLANI

Bülent Solmaz, “Şu andaki bizim en kritik noktamız Avrupa yakası. Burasının kendi kendine yetmesi lazım. Boğaz’ın altından hem tünelle, hem borularla suyu Avrupa yakasına aktarıyoruz. Herhangi bir sıkıntı olması durumunda Avrupa yakasının su güvenliği açısından 3-5 ay, bir yıl, kendi suyuyla beslenebiliyor olabilmesi lazım. Bunlarla ilgili planlar açıklanacak. Rezve suyu, Meriç suyu gündeme gelmeli. Bizim yapmamız gereken iş, Avrupa yakasını da kendi suyuyla dönebilir, en azından belirli bir süre kullanabilir duruma getirmemiz lazım” dedi.

PARK VE BAHÇELER ZORLUYOR

En büyük sıkıntılarının başında PARK ve bahçeler olduğunu ifade eden Bülent Solmaz, “Bizim şu andaki çalışmalarımız, gerek Avrupa yakası gerek Anadolu yakası için kendi içerisinde mevcut Su kaynaklarımızı biz buraya istediğimiz, belirlediğimiz tarihlerde ulaştırdığımız zaman, İstanbul’un gelecekte de herhangi bir su kısıtlılığı, bir su sıkıntısı olmayacak. En büyük sıkıntımız park ve bahçeler. Yılda 30 milyon metreküp üzerinde su kullanıyorlar. Bunları da geri dönüşüm suyuyla sulamak ya da farklı alternatifler kullanmak gibi çalışmalarımız da var” ifadelerini kullandı.