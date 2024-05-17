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İstanbul Sultangazi'de ayakkabı deposunda yangın paniği

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#İSTANBUL#Sultangazi#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 15:16

İstanbul'un Sultangazi'de ayakkabı deposunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Yangın, saat 14.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2347 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir ayakkabı imalathanesinin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Depo kısmında başlayan ve kısa sürede diğer alanlara sirayet eden yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Sultangazide ayakkabı deposunda yangın paniği

Yangın esnasında yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası söndürülen depo havadan görüntülendi.

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Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken, ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın sonrası maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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#İSTANBUL#Sultangazi#Yangın

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