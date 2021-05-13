CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanmasının 10. yıldönümünde, CHP Kadın Kolları yöneticileri ile videokonferans toplantısında bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’na Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka eşlik etti. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

MÜCADELENİZ EŞİTLİK MÜCADELESİ

“Mücadeleniz kolektif bir mücadele. Mücadele aynı zamanda bir Türkiye mücadelesi, kadın erkek eşitliği mücadelesi, kadının siyasette daha fazla görünür olması mücadelesi, kadınların bürokratik yaşamda da belli yerlere gelme mücadelesi. Dolayısıyla verdiğiniz her mücadelenin Türkiye’nin çağdaşlaşması açısından çok değerli bir mücadele olduğunu bilmenizi isterim. YaşamHak projesi var. Bu çok önemli ve değerli bir proje. Şiddete uğrayan kadının rahatlıkla arayabileceği, hukuki desteği veya psikolojik desteği alabileceği bir alan. Bu konuda bulunduğunuz il veya ilçede daha çok kadına ulaşıp bunları aktarabilirseniz çok daha iyi olacaktır. İstanbul Sözleşmesi’ni anlatırken, salt İstanbul Sözleşmesi olarak düşünmeyin. Kadına şiddeti engelleyen bir sözleşme olarak beyinlere kazınması lazım. İstanbul Sözleşmesi için asla üzülmeyin. O sözleşmeyi tekrar yürürlüğe koyacağız. Kadınların gücü ile birlikte koyacağız.

YOKSULLUK KADER DEĞİLDİR

‘Bizim belediyelerimiz sosyal yardımları kesecekler’ diye propaganda yapıyorlardı. Tam aksine sosyal yardımların hem kalitesi arttı hem de görünürlüğü de kayboldu. Sağ elin verdiğini sol el görmedi. Belediyelerimizin olmadığı, kadın kollarımızın çalıştığı ilerimiz de var. 81 ilimiz var. Dolayısıyla sizler bulunduğunuz beldede kaç yoksul aile olduğunu bize yazarsanız, adresleri, telefonları ve beklentileriyle belki biz buradan o ailelere verilmek için yardım çeki gönderebiliriz. Yarın seçim olacak gibi hepimiz çalışıyoruz ben dahil olmak üzere. Daha doğrusu çalışmak zorundayız. Türkiye’yi içine düştüğü girdaptan biz kurtaracağız. Biz yoksullukla mücadeleyi inanç temelli, hukuk temelli, adalet temelli hayata geçirmiş oluyoruz.”

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara