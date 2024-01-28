Son dakika: Sarıyer'de kilisede silahlı saldırı: 1 kişi gözaltında... Saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

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Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne saat 11.40 sıralarında pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda C.T. isimli kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Valisi Davut Gül saldırı ile ilgili olarak, 'Hepimizin başı sağ olsun. 52 yaşında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Polisimizin savcılığımızın araştırması devam ediyor. Yaralı yok, tek bir kişiye saldırı olmuş. İçeri girilmiş ve vefat eden kişiye saldırıda bulunulmuş.' dedi.



BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’nde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı ile ilgili bir kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sarıyer’de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde meydana gelen saldırıyla ilgili kilise yetkilileriyle telefonla görüştü. Erdoğan, tüm cemaate başsağlığı dileyerek, "Faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımlar atılmakta. Her yerde maalesef bu tür caniler çıkıyor. Ve bu tür canilerde tabii gerçekten günahsız insanlara da adeta bu tür bedeller ödetiyor. Şu anda emniyet teşkilatımız bütün imkanlarıyla seferber durumda. Öyle zannediyorum ki kısa zamanda bu fail yakalanacaktır. Valimiz de oraya geliyor. Takipteler' dedi.

Erdoğan ayrıca, Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı'nın yanında bulunan Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ile telefonda görüştü. Erdoğan, "Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Başsağlığı dileklerimi bütün cemaate iletirseniz memnun olurum. Hepsine selamlar. Biz bunu er geç ya da yani belki de şöyle 24 saat içinde faili bulacağız" dedi. Lesniak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

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SALDIRI ANI KİLİSENİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kilisede ayin sırasında yapılan silahlı saldırı ise kilisenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, maskeli iki şüpheli kiliseye giriyor.

Şüpheliler silahla ateş ediyor. Maskeli bir kişi ondan hemen önce kiliseye giren kişinin başına silahla vuruyor. Ardından saldırganlar kaçıyor.

SİLAHLI SALDIRIYA İLİŞKİN YAYIN YASAĞI

Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi.

BAKAN YERLİKAYA: BU ALÇAK SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Santa Maria Kilisesindeki saldırıya ilişkin, “Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz.” dedi.

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Bakan Yerlikaya, ‘Olayın aydınlatılması için emniyetimiz çalışıyor. Bütün arkadaşlarımız gayret ediyor. İstanbul’da pek çok ibadethane var. Huzur ve güven ortamından memnun. Huzur ve güven ortamını bozmak isteyenler başarılı olmayacak. Bu saldırıyı her kim yaptı ise en kısa zamanda tespit edip adalete teslim etmek görevimiz.’ açıklamasında bulundu.

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ADALET BAKANI TUNÇ: BİR BAŞSAVCI VEKİLİ VE İKİ CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLMİŞTİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, 'İstanbul Sarıyer’de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.' dedi.

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DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NDAN TAZİYE ZİYARETİ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, saldırının gerçekleştiği kiliseye ziyarette bulundu. Ziyaret sonrasında konuşan Ali Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, Sarıyer'deki kilisede müessif bir olay yaşandı. Ayin esnasında kiliseye kimliği belirsiz kişiler saldırmış ve bir vatandaşımızın ölümüne sebebiyet vermişlerdir. Biz bu yüzden kilisenin rahibini, yetkililerini ziyaret ettik hem geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk hem de baş sağlığı diledik. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki farklılıklar bizim zenginliğimizdir. Mabetlerin ibadet esnasında tamamen dokunulmazlığı vardır. Hangi dinin mabedi olursa olsun, sadece camiler değil kiliseler diğer sinagoglar her zaman dokunulmazdır bizim inancımıza göre. Dolayısıyla bu kilisede hem de ayin esnasında yapılan bu saldırıyı şiddetle lanetliyorum, kınıyorum. Ölen kişinin yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Geçmiş olsun diyorum devlet olarak millet olarak birliğimizi beraberliğimizi her zaman muhafaza edeceğiz.

"SALDIRGANLAR CEZALARINI GÖRECEKLERDİR"

Farklı inançlardan insanların bir arada yaşaması bizim için zenginliktir. Bizim medeniyetimiz tarihten bu yana farklı inançlardan kültürlerden insanların bir arada huzur içerisinde yaşadığı ve dünyaya örnek olan bir devlettir bir vatandır. Böyle bir kültürün böyle bir medeniyetin çocukları olarak bizler birliğimize beraberliğimize zarar verecek her türlü kötülüklere karşı toplu olarak mücadele edeceğiz. Devletimiz büyük İçişleri Bakanlığımız Adalet Bakanlığımız yetkililerimiz mutlaka bu olayı çözecektir. En kısa zamanda saldırganlar yakalanacak ve cezalarını göreceklerdir. Vefat eden kardeşimizin bütün yakınlarına ben baş sağlığı diliyorum ve geçmiş olsun diyorum inşallah bir daha böyle acı olayları yaşamayız. Ne kiliselerde ne havalarda sinagoglarda ne camilerde ne burada ne başka yerlerde bir daha bu tür acı ve üzüntü verici olaylar inşallah yaşanmaz."

"EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gerçekleşen saldırıyla ilgili, "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir şahsa yapılan silahlı saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybeden şahsın ailesine başsağlığı diliyoruz.

Güvenlik güçlerimiz olayın aydınlatılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç: Santa Maria Kilisesine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı diliyorum.

Ülkemizde bu tür provokasyonlara asla müsaade edilmeyecektir. Olay her yönüyle soruşturulmakta olup, gerekli çalışmalar ilgili tüm kurumlar tarafından yürütülmektedir. Failler en yakın sürede yakalanıp adalet önünde hesap verecektir.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum: Sarıyer Büyükdere Mahallemizde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesindeki ayin esnasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Rahip Anton Bulai’i arayarak başsağlığı dileklerimi ilettim.

Yüzlerce yıllık kardeşlik hukukumuzu ve bir arada yaşama irademizi hedef alan bu alçak saldırılar asla hedefine ulaşamayacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlen Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ni ziyaret etti. Başkan İmamoğlu, "Üzgünüz, İstanbul, tarihi boyunca bütün farklı inançlara ve etnik kökenlere ev sahipliği yapmış bir şehir. Bu yönüyle bugün yapılan saldırı elbette kınıyorum. Kaybettiğimiz vatandaşımız için de başımız sağ olsun." dedi.

"KİMSEYE DÜŞMANLIĞI YOKTU"

Saldırıda vefat eden C.T' nin dayısı olduğunu iddia eden Kazım Aydemir, "Kimseye düşmanlığı yoktu. Ben de başka bir kilisedeydim, haberi telefonla aldım ve hemen buraya geldim" diye konuştu.

"SUİKAST DEĞİL KADER"

Öldürülen C.T.'nin amcası olduğunu belirten Çağın Cihan, "Hiçbir şekilde politikayla hiçbir kişiyle kötü bir şey yapmadı. Oraya sadece ziyarete geldi ve tesadüfen ona denk geldi" dedi. "Husumetlisi var mıydı" sorularına olmadığını söyleyen Cihan, "Masum, sade biriydi, basit biriydi. Kesinlikle masum bir kurbandı. Hiçbir şekilde suikast falan değil, kader" diye konuştu. Amcasının çocuğu olmadığını, Alibeyköy'de annesiyle yaşadığını, hafif zihinsel engelli olduğunu belirtti.

"MELEK GİBİ BİRİYDİ"

Olay sonrası kiliseye ilk giren kişilerden olduğunu söyleyen Jak Mutlu, "Çok şaşırdık. Mütevazı, hani derler ya melek gibi bir kişiydi." dedi.

OTOMATİK SİLAHLARLA GELMİŞLER

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, saldırıyı gerçekleştirenlerin kiliseye otomatik silahlarla geldiğini söyledi.