İstanbul Maratonu kapalı yollar listesi açıklandı! Avrasya Maratonu trafiğe kapalı yollar hangileri?
İstanbul Maratonu dolayısıyla kapalı yollar listesi açıklandı. Bu yıl 42'ncisi düzenlenecek olan İstanbul Avrasya Maratonu, Yenikapı, Eminönü, Karaköy, Beşiktaş, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Üsküdar güzergahında bazı yolların kapalı tutulması ile gerçekleşecek. Avrasya Maratonu kapsamında kapalı tutulacak yollar hakkında açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çalışmayacak ya da güzergahı değişen İETT hatları hakkında da bilgi verdi. İşte, İstanbul Avrasya Maratonu kapalı yollar listesi
İstanbul Avrasya Maratonu kapalı yollar listesi İBB tarafından yayımlandı. 8 Kasım Pazar günü İstanbul Maratonu 42’nci kez koşulacak. Alınan kararlara göre, maraton nedeniyle saat 08.30 ile 15.00 arasında sporcular ve görevliler belgelerini göstermeleri halinde toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. Maraton nedeniyle 05.00'de parkur yolları, 08.30'da da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç geçişine kapatılacak. Organizasyonun tamamlanmasının ardından ilgili yollardaki trafiğin saat 15.00'de araç seyrine yeniden açılması planlanıyor.
Kapatılacak yollar şunlar:
1. Parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü trafiğe kapatılacak.
2. Gülhane Parkı sahil alt girişleri,
2. Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)
3. Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi’nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)
4. Kumkapı (Kumluk Sokak’tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)
5. Namık Kemal Caddesi ile sahil Kennedy Caddesi bağlantısı kapatılacak
6. Galata Köprüsü
7. Karaköy Fındıklı Beşktaş sahil yolu
8. Barbaros Bulvarı E-5 sapağı
9. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
10. Köprü sonrası Altunizade Köprüsü
11. Altunizade Köprüsü üzerinden yapılan “U” dönüşü neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı
12. Barbaros Bulvarı
13. Sahil güzergahı Beşiktaş – Dolmabahçe – Fındıklı – Karaköy – Galata Köprüsü
14. Eminönü – Eyüp istikametinde Unkapanı – Fener - Balat
15. “U” dönüşüyle Balat – Fener – Unkapanı – Sirkeci – Çatladıkapı hattından geçen yarış Yenikapı’da son bulacak.
Pazar günü programına göre çalışacak Metrobüs hattında, Zincirlikuyu ile Beylikdüzü arasındaki seferler normal bir şekilde yapılacak. Sabah 08.00 ile 15.00 arasında ise hattın Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasındaki seferler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kapatılması nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacak.
Metrobüs araçları Zincirlikuyu’dan hattan çıkarak FSM’ye yönelecek. Bu hat üzerinde Kavacık’ta yolcu iniş binişleri yapılabilecek. Hattın devamında Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında da yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır’dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu’na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık’ta yolcu iniş ve binişleri yapılabilecek.
124 İETT HATTININ GÜZERGAHI DEĞİŞECEK
Maraton nedeniyle Avrupa yakasında 87, Asya yakasında ise 37 İETT hattının güzergahı değiştirildi. Maratondan etkilenen hatların listesi ve alternatif güzergahları şöyle:
SIRA
HAT NO
HAT ADI
GÜZERGAH
1
146B
BAŞAKŞEHİR METROKENT-EMİNÖNÜ
AKSARAY İSTİKAMETİNDEN GELEN ARAÇLAR ŞİŞHANE İSTİKAMETİNDEN DEVAM EDİP KASIMPAŞADAN RİNG YAPACAK.
2
78
BAŞAKŞEHİR METROKENT/4.ETAP-EMİNÖNÜ
3
79E
KAYABAŞI KİPTAŞ / KAYAŞEHİR - EMİNÖNÜ
4
33
ESENLER GİYİMKENT / TURGUTREİS - EMİNÖNÜ
5
336
ARNAVUTKÖY - EMİNÖNÜ
6
33B
ESENLER GİYİMKENT / BİRLİK MAHALLESİ - EMİNÖNÜ
7
33Y
ESENLER GİYİMKENT / YÜZYIL MAHALLESİ - EMİNÖNÜ
8
35
KOCAMUSTAFAPAŞA - EMİNÖNÜ
9
82
KUYUMCUKENT - EMİNÖNÜ
10
92
YENİ MAHALLE METRO / ATEŞTUĞLA - EMİNÖNÜ
11
92C
HAZNEDAR - EMİNÖNÜ
12
93
ZEYTİNBURNU - EMİNÖNÜ
13
94
OSMANİYE - EMİNÖNÜ
14
97A
BASINSİTESİ - EMİNÖNÜ
15
97GE
GÜNEŞLİ - EMİNÖNÜ
16
47
YEŞİLPINAR - EMİNÖNÜ
KASIMPAŞA, SÜTLÜCE VE TAKSİM İSTİKAMETİNDEN EMİNÖNÜNE GELEN ARAÇLAR KASIMPAŞA SOSYALTESİSLERİNİN ÖNÜNDEN RİNG YAPACAK.
17
47E
BİNEVLER - EMİNÖNÜ
18
47Ç
GÜZELTEPE - EMİNÖNÜ
19
77Ç
ÇIKSALIN - EMİNÖNÜ
20
EM1
EMİNÖNÜ - KULAKSIZ
21
EM2
EMİNÖNÜ - KULAKSIZ
22
46Ç
ÇAĞLAYAN - EMİNÖNÜ
23
54E
OKMEYDANI - EMİNÖNÜ
24
66
GÜLBAĞ - EMİNÖNÜ
25
70FE
FERİKÖY - EMİNÖNÜ
26
74A
GAYRETTEPE - EMİNÖNÜ
27
336E
SULTANÇİFTLİĞİ - EMİNÖNÜ
UNKAPANI ŞİŞHANE KASIMPAŞADAN RİNG YAPACAK.
28
90
DRAMAN - EMİNÖNÜ
29
36KE
KARADENİZ MAHALLESİ - EMİNÖNÜ
30
37E
YILDIZTABYA - EMİNÖNÜ
31
38E
G.O.PAŞA DEVLET HASTANESİ / KÜÇÜKKÖY - EMİNÖNÜ
32
31E
YENİBOSNA KUYUMCUKENT - EMİNÖNÜ
33
32
CEVATPAŞA - EMİNÖNÜ
34
55T
GAZİOSMANPAŞA - TAKSİM
GİDİŞ VE DÖNÜŞLERDE, EYÜP-EDİRNEKAPI-FATİH-UNKAPANI’NDAN GÜZERGAHINA GİRECEK.
35
44B
HAMİDİYE MAHALLESİ - EMİNÖNÜ
GİDİŞ VE DÖNÜŞLERDE, FESHANE DURAĞINDAN SONRA-HALK EKMEK FABRİKASI ÖNÜNDEN EDİRNEKAPI SURİÇİ DURAĞINDAN RİNG YAPACAK.
36
48E
GÖKTÜRK - EMİNÖNÜ
37
36CE
CEBECİ - EMİNÖNÜ
38
99
AKŞEMSETTİN - EMİNÖNÜ
39
99A
GAZİOSMANPAŞA - EMİNÖNÜ
40
99Y
YEŞİLPINAR - EMİNÖNÜ
41
399B
EMNİYETTEPE - EMİNÖNÜ
42
399C
ESNTEPE MAH. - EMİNÖNÜ
43
81
YEŞİLKÖY - EMİNÖNÜ
YENİKAPI ETKİNLİK ALANI KÖPRÜSÜNDEN RİNG YAPACAK.
44
BN1
HALKALI - EMİNÖNÜ
45
26
DİKİLİTAŞ - EMİNÖNÜ
KOŞU BİTENE KADAR İPTAL EDİLECEK.
46
26A
FULYA MAHALLESİ - EMİNÖNÜ
47
28
TOPKAPI-EDİRNEKAPI-BEŞİKTAŞ
KOŞU BİTENE KADAR İPTAL EDİLECEK.
48
28T
TOPKAPI - BEŞİKTAŞ
49
30D
ORTAKÖY - YENİKAPI
50
41Y
AYAZAĞA - YENİKAPI
GİDİŞ VE DÖNÜŞLERDE, EYÜP-DEMİRKAPI-EDİRNEKAPI-VATAN CADDESİ-YENİKAPI MARMARAY ÖNÜNDEN GEÇTİKTEN SONRA ÜST GEÇİTTEN RİNG YAPACAK.
51
35D
KOCAMUSTAFAPAŞA - BALAT
BALAT’A İNMEYİP KÜÇÜK MUSTAFAPAŞA DURAĞINDA GERİ DÖNÜP SAATİNİ BEKLEYECEK.
52
146T
BOĞAZKÖY-YENİKAPI
MİLLET CAD, VATAN CAD. VE TAKSİM İSTİKAMETİNDEN YENİKAPI’YA GİDEN HATLAR YENİKAPI MARMARAY ÖNÜNDEN GEÇTİKTEN SONRA ÜST GEÇİTTEN DÖNEREK RİNG YAPACAK.
53
31
KUYUMCUKENT-YENİKAPI
54
31Y
TOKİ AYAZMA - YENİKAPI
55
39
AKŞEMSETTİN - YENİKAPI
56
39D
YEŞİLPINAR-YENİKAPI
57
70FY
FERİKÖY-YENİKAPI
58
70KY
KURTULUŞ-YENİKAPI
59
77
ŞİŞLİ -YENİKAPI
60
88A
YUNUSEMRE MAH.-YENİKAPI
61
22
İSTİNYE DEREİÇİ - KABATAŞ
MEVCUT GÜZERGAHINI KULLANARAK ORTAKÖY MERKEZDEN "U" DÖNÜŞÜ YAPACAK
62
22RE
FATİH SULTAN-REŞİTPAŞA - KABATAŞ
63
25E
SARIYER - KABATAŞ
64
40
SARIYER - TAKSİM
65
42T
BAHÇEKÖY-TAKSİM
66
40T
İSTİNYE DEREİÇİ-TAKSİM
67
27E
ŞİRİNTEPE - KABATAŞ
MEVCUT GÜZERGAHINI KULLANARAK ZİNCİRLİKUYU METROBÜS (KÖPRÜLÜ KAVŞAKTAN) RİNG YAPACAK
68
29A
DERBENT MAHALLESİ- BEŞİKTAŞ
69
29C
TARABYAÜSTÜ - KABATAŞ
70
29D
FERAHEVLER - KABATAŞ
71
63
KAĞITHANE-ÇELİKTEPE-KABATAŞ
72
40B
SARIYER-BEŞİKTAŞ
73
41E
AYAZAĞAKÖYÜ - KABATAŞ
74
43R
RUMELİ HİSARÜSTÜ - KABATAŞ
75
58A
POLİGON MAH.REŞİTPAŞA-KARANFİLDERE- KABA
76
58N
FATİH SULTAN MEHMET - KABATAŞ
77
58S
LEVAZIM SUBAY SİTESİ - KABATAŞ
78
58UL
ULUS MAHALLESİ - KABATAŞ
79
559C
RUMELİHİSARÜSTÜ-TAKSİM
80
30A
BEŞİKTAŞ - MECİDİYEKÖY
HAT ÇALIŞMAYACAK.
81
30M
BEŞİKTAŞ - MECİDİYEKÖY
HAT ÇALIŞMAYACAK.
82
30D
ORTAKÖY-KABATAŞ - YENİKAPI
HAT ÇALIŞMAYACAK.
83
57UL
BEŞİKTAŞ - KURUÇEŞMEÜSTÜ
HAT ÇALIŞMAYACAK.
84
U2
BEŞİKTAŞ - ULUS MAHALLESİ
HAT ÇALIŞMAYACAK.
85
DT1
ORTAKÖY-DEREBOYU- TAKSİM
TAKSİM’DEN RİNG YAPIP GÜZERGAHINA GERİ DÖNECEK.
86
DT2
ORTAKÖY-DEREBOYU- TAKSİM
DT1 GÜZERGAHINI KULLANACAK.
87
U1
BEŞİKTAŞ - ULUS MAHALLESİ
HAT ÇALIŞMAYACAK.
İSTANBUL MARATONU ETKİLENEN HAT GÜZERGAH DEĞİŞİKLİKLERİ - ANADOLU YAKASI
SIRA
HAT NO
HAT ADI
GÜZERGAH
1
9
ADEMYAVUZ MAH.-ÜSKÜDAR
ALVARLIZADE KAVŞAĞI İLE LİBADİYE CADDESİNE BAĞLANIP E-5 DEN KADIKÖY VE HAREM SAHİL YOLU İLE ÜSKÜDAR'A GİDECEK, AYNI YOLDAN GERİ DÖNECEK.
2
9A
ATAKENT-ÜSKÜDAR
3
9T
ŞAHİNBEY-ALTUNİZADE METROBÜS
4
9ÜD
ŞAHİNBEY/DUDULLU-ÜSKÜDAR
5
11
YENİDOĞAN -ALTUNİZADE METROBÜS
6
11A
ALEMDAĞ-ALTUNİZADE METROBÜS
7
11D
İNKILAP MAH.-ÜSKÜDAR
8
11E
ESATPAŞA-ÜSKÜDAR
9
11K
KAZIM KARABEKİR MAH.-ÜSKÜDAR
10
11L
BULGURLU MAH.-ÜSKÜDAR
11
11M
EVTAŞ BLK.MUSTAFAKEMAL MAH-ÜSKÜDAR
12
11N
ESENEVLER-ÜSKÜDAR
13
11P
EMEK MAH.-ÜSKÜDAR
14
11ST
DUMLUPINAR-ÜSKÜDAR
15
11V
VEYSEL KARANİ-ÜSKÜDAR
16
11Y
YAVUZTÜRK MAH.-ÜSKÜDAR
17
13
ATAŞEHİR ÇAKMAK MAH.-KADIKÖY
18
13B
YENİŞEHİR- KADIKÖY
19
14
YENİDOĞAN-ÜMRANİYE-KADIKÖY
20
14D
DUMLUPINAR-KADIKÖY
21
14F
KÜPLÜCE MAH.-KADIKÖY
22
14FD
FERAH MAH-ÜSKÜDAR DEVLET HASTANESİ
23
14K
KAZIM KARABEKİR MAH.-KADIKÖY
24
14R
RASATHANE-KADIKÖY
25
14Y
YAVUZTÜRK MAH. KADIKÖY
26
14YK
YENİDOĞAN -ŞİLEYOLU-AYRILIKÇEŞME
27
11ÜS
SULTANBEYLİ-ŞİLEYOLU-ÜSKÜDAR
28
139
ŞİLE-ÜSKÜDAR
29
139A
AĞVA-ŞİLE-ÜSKÜDAR
30
MR9
ÇAMLIK-AYRILIKÇEŞME
31
125
KADIKÖY-4.LEVENT/KONAKLAR MAH.
KADIKÖY’DEN AVRUPAYA GİDEN HATLAR E-5 GÜZERGAHINI KULLANIP FSM KÖPRÜSÜ’NDEN GİDECEK.
32
500A
KADIKÖY-EDİRNEKAPI-TOPKAPI
33
129T
BOSTANCI-TAKSİM
E-5,KOZYATAĞI, FSM KÖRÜSÜ İLE AVRUPA YAKASINA GİDECEK.
34
251
PENDİK-MECİDİYEKÖY
35
252
KARTAL-MECİDİYEKÖY-ŞİŞLİ
36
256
YEDİTEPE ÜNİVERSİTE/ATAŞEHİR-TAKSİM
37
522
ALEMDAĞ-MECİDİYEKÖY MEZARLIK
MADENLER, TEPEÜSTÜ, FSM KÖPRÜSÜ İLE AVRUPA YAKASINA GİDECEK.
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