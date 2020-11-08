İstanbul Maratonu kapalı yollar listesi açıklandı! Avrasya Maratonu trafiğe kapalı yollar hangileri?

İstanbul Avrasya Maratonu kapalı yollar listesi İBB tarafından yayımlandı. 8 Kasım Pazar günü İstanbul Maratonu 42’nci kez koşulacak. Alınan kararlara göre, maraton nedeniyle saat 08.30 ile 15.00 arasında sporcular ve görevliler belgelerini göstermeleri halinde toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. Maraton nedeniyle 05.00'de parkur yolları, 08.30'da da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü araç geçişine kapatılacak. Organizasyonun tamamlanmasının ardından ilgili yollardaki trafiğin saat 15.00'de araç seyrine yeniden açılması planlanıyor.

Kapatılacak yollar şunlar:

1. Parkur üzeri ve parkura çıkan tüm yollar çift yönlü trafiğe kapatılacak.

2. Gülhane Parkı sahil alt girişleri,

2. Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak’tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)

3. Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi’nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)

4. Kumkapı (Kumluk Sokak’tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak.)

5. Namık Kemal Caddesi ile sahil Kennedy Caddesi bağlantısı kapatılacak

6. Galata Köprüsü

7. Karaköy Fındıklı Beşktaş sahil yolu

8. Barbaros Bulvarı E-5 sapağı

9. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

10. Köprü sonrası Altunizade Köprüsü

11. Altunizade Köprüsü üzerinden yapılan “U” dönüşü neticesinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağı

12. Barbaros Bulvarı

13. Sahil güzergahı Beşiktaş – Dolmabahçe – Fındıklı – Karaköy – Galata Köprüsü

14. Eminönü – Eyüp istikametinde Unkapanı – Fener - Balat

15. “U” dönüşüyle Balat – Fener – Unkapanı – Sirkeci – Çatladıkapı hattından geçen yarış Yenikapı’da son bulacak.

Pazar günü programına göre çalışacak Metrobüs hattında, Zincirlikuyu ile Beylikdüzü arasındaki seferler normal bir şekilde yapılacak. Sabah 08.00 ile 15.00 arasında ise hattın Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme arasındaki seferler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kapatılması nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacak.



Metrobüs araçları Zincirlikuyu’dan hattan çıkarak FSM’ye yönelecek. Bu hat üzerinde Kavacık’ta yolcu iniş binişleri yapılabilecek. Hattın devamında Yenisahra, Göztepe Köprüsü ve Uzunçayır duraklarında da yolcu iniş binişi yapılabilecek. Araçlar Uzunçayır’dan sonra Söğütlüçeşme İstasyonu’na girecek. Aksi istikametteyse sadece Kavacık’ta yolcu iniş ve binişleri yapılabilecek.

124 İETT HATTININ GÜZERGAHI DEĞİŞECEK

Maraton nedeniyle Avrupa yakasında 87, Asya yakasında ise 37 İETT hattının güzergahı değiştirildi. Maratondan etkilenen hatların listesi ve alternatif güzergahları şöyle: