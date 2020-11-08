15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±

Saat 09.00'da baÅŸlayan maraton nedeniyle saat 07.00'den itibaren kÃ¶prÃ¼ Anadolu- Avrupa, Avrupa-Anadolu geÃ§iÅŸine kapatÄ±ldÄ±. 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼ Kullanacak tÃ¼m sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler kapatma noktalarÄ±ndan en kÄ±sa gÃ¼zergahtan Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼ ve Yavuz Sultan Selim KÃ¶prÃ¼sÃ¼ istikametine yÃ¶nlendirildi.

METROBÃœS SEFERLERÄ° FATÄ°H SULTAN MEHMET KÃ–PRÃœSÃœ'NDEN YAPILIYOR

Maraton nedeniyle sabah erken saatlerde araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lan 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde 08.00'dan itibaren metrobÃ¼s seferleri de durduruldu.

Zincirlikuyu-BeylikdÃ¼zÃ¼ arasÄ±ndaki seferler normal ÅŸekilde yapÄ±lÄ±rken, SÃ¶ÄŸÃ¼tlÃ¼Ã§eÅŸme-Zincirlikuyu arasÄ±ndaki seferler Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã¼zerinden yapÄ±lmaya baÅŸladÄ±. MetrobÃ¼s araÃ§larÄ± 08.00-15.00 saatleri arasÄ±nda araÃ§larÄ± Anadolu YakasÄ±'nda, SÃ¶ÄŸÃ¼tlÃ¼Ã§eÅŸme'den Ã§Ä±karak Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ne yÃ¶nelecek. UzunÃ§ayÄ±r. GÃ¶ztepe KÃ¶prÃ¼sÃ¼, UzunÃ§ayÄ±r ve KavacÄ±k'ta yolcu iniÅŸ biniÅŸleri yapÄ±labilecek. AraÃ§lar Avrupa YakasÄ±'ndan ise Zincirlikuyu'dan hareket ederek yine Fatih Sultan Mehmet KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼ kullanarak SÃ¶ÄŸÃ¼tlÃ¼Ã§eÅŸme'ye gidecek.

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