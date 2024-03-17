‘İstanbul ittifakı’na güveniyoruz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Samandıra metrosunu hizmete açtı. CHP Lideri Özel, törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi: “İBB’yi ilk alacağımız anlaşıldığında panik halinde yollara döküldüler. Dediler ki, ‘Eğer CHP kazanırsa, İSPARK’ı filanca terör örgütüne verir.’ Ama o günden bugüne hem İSPARK’ta hem bütün iştiraklerimizde ne kimsenin ekmeğine dokunduk ne ayrımcılık yaptık. Ekrem Başkan aldı, çalıştırdı ve büyük İstanbul hikâyesini bu yüce gönüllülüğüyle, bu sevgisiyle başardı. Geçen sefer İstanbul’u kazanan ne CHP’ydi ne sadece Millet İttifakı’ydı. Emin olun, İstanbul ittifakıydı. İstanbul ittifakında Türk’ü var, Kürt’ü var, Laz’ı var, Çerkez’i var, göçmeni var. Bütün demokratlar var. Biz, İstanbul ittifakına inanıyoruz. İstanbul ittifakına güveniyoruz.”

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İMAMOĞLU: METRO FATİHİ OLACAĞIZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuşmasında özetle şunları söyledi: “Türkiye tarihinin en büyük metro atılımını biz gerçekleştirdik, biz. İnşallah ‘metro fatihi’ olmaya devam edeceğiz. Ama sadece metro yapmadık. Daha fazlasını başaracağız.”

15 GÜN ÜCRETSİZ

Anadolu yakasındaki 3 ilçeden geçecek, 8 istasyonlu, 10.9 kilometrelik Çekmeköy- Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının ilk etabı olan, 4 istasyondan oluşan 6.5 kilometrelik Çekmeköy-Samandıra metro hattı 15 gün ücretsiz olacak.