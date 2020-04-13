İstanbul için uyarı geldi: Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 14 Nisan hava durumu tahminleri

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi yüksek basınç merkezinin etkisinde kalacak. Bölge genelinde yağışsız ve açık az bulutlu hava beklenirken, sıcaklıklar uzun yıllar ortalamaları civarında olacak. Yapılan son meteorolojik analiz ve değerlendirmelere göre bölgenin yarın akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sisteminin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. İşte, 14 Nisan il il hava durumu raporu.

MARMARA İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Yarın akşam saatlerinden sonra Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) başlayacak yağmur ve sağanağın 15 Nisan Çarşamba bölge genelinde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da etkili olması bekleniyor.

Sağanağın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul’un Avrupa yakasında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde sağanağa neden olacak bu sistemin perşembe günü öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi öngörülüyor. Bölge genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü hissedilir derecede olmak üzere, 6 ila 12 derece azalacağı, mevsim normalleri altına düşeceği, ancak cuma gününden itibaren hafta sonunda tekrar artması tahmin ediliyor.

Rüzgarın yarın güneybatı yönlerden (lodos), çarşamba günü ise kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.

İstanbul’da bugün ve yarın yağış beklenmezken çarşamba günü ilk saatlerden itibaren yağmur ve sağanak öngörülüyor. Yağışların Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da perşembe gününden itibaren ve hafta sonu dahil olmak üzere yağış beklenmiyor. Bu hafta başı 18-20 derece civarında seyredecek günün en yüksek hava sıcaklığının çarşamba günü 8 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ve hafta sonu ise sıcaklıkların tekrar yükselmesi, rüzgarın yarın güneybatı yönünden (lodos), çarşamba günü ise kuzeydoğu yönünden (poyraz) zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 8°C, 19°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 8°C, 23°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 10°C, 24°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 10°C, 27°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 14°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 10°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 3°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 4°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 4°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 0°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 3°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 4°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 3°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 9°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜMÜŞHANE 1°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 7°C, 17°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT 3°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 8°C, 16°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3°C, 14°C

Az bulutlu

KARS -5°C, 13°C

Az bulutlu

MALATYA 6°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

VAN 3°C, 13°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 10°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık