İstanbul için uyarı geldi: Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 14 Nisan hava durumu tahminleri
Sıcak ve güneşli havanın etkisini gösterdiği Marmara Bölgesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi. Son yapılan değerlendirmelere göre salı günü akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek alçak basınç Trakya'da sağanak yağışa neden olacak. Hava sıcaklığı ise çarşamba günü hissedilir derecede olmak üzere, 6 ila 12 derece düşecek. İşte, yarın hava durumu nasıl olacak? sorusunun yanıtını merak edenler için Türkiye geneli il il 14 Nisan Salı hava durumu tahminleri.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi yüksek basınç merkezinin etkisinde kalacak. Bölge genelinde yağışsız ve açık az bulutlu hava beklenirken, sıcaklıklar uzun yıllar ortalamaları civarında olacak. Yapılan son meteorolojik analiz ve değerlendirmelere göre bölgenin yarın akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sisteminin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. İşte, 14 Nisan il il hava durumu raporu.
MARMARA İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Yarın akşam saatlerinden sonra Trakya’da (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) başlayacak yağmur ve sağanağın 15 Nisan Çarşamba bölge genelinde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da etkili olması bekleniyor.
Sağanağın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul’un Avrupa yakasında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü sabah saatlerinde Sakarya çevrelerinde sağanağa neden olacak bu sistemin perşembe günü öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi öngörülüyor. Bölge genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba günü hissedilir derecede olmak üzere, 6 ila 12 derece azalacağı, mevsim normalleri altına düşeceği, ancak cuma gününden itibaren hafta sonunda tekrar artması tahmin ediliyor.
Rüzgarın yarın güneybatı yönlerden (lodos), çarşamba günü ise kuzeydoğu yönlerden (poyraz) kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.
İstanbul’da bugün ve yarın yağış beklenmezken çarşamba günü ilk saatlerden itibaren yağmur ve sağanak öngörülüyor. Yağışların Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
İstanbul’da perşembe gününden itibaren ve hafta sonu dahil olmak üzere yağış beklenmiyor. Bu hafta başı 18-20 derece civarında seyredecek günün en yüksek hava sıcaklığının çarşamba günü 8 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ve hafta sonu ise sıcaklıkların tekrar yükselmesi, rüzgarın yarın güneybatı yönünden (lodos), çarşamba günü ise kuzeydoğu yönünden (poyraz) zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 8°C, 19°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla kıyı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 10°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 14°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 10°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 3°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 7°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 4°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 0°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 3°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 3°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
GÜMÜŞHANE 1°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 7°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT 3°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 8°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin güneydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -3°C, 14°C
Az bulutlu
KARS -5°C, 13°C
Az bulutlu
MALATYA 6°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
VAN 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 8°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 10°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle