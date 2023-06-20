İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı! Meteoroloji saat verdi

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Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; saat 19:00 TSİ'ye kadar İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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TEKİRDAĞ VE ÇANAKKALE'DE DE SAĞANAK BEKLENİYOR

Ayrıca Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.