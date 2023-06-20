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İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı! Meteoroloji saat verdi

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#İstanbul#Sağanak#Meteoroloji
İstanbul için sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 17:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Avrupa yakasında saat 19:00'a kadar yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Ani sel, su baskını, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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Meteoroloji'den alınan bilgiye göre; saat 19:00 TSİ'ye kadar İstanbul Avrupa yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul için sarı kodlu uyarı Meteoroloji saat verdi

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TEKİRDAĞ VE ÇANAKKALE'DE DE SAĞANAK BEKLENİYOR

Ayrıca Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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#İstanbul#Sağanak#Meteoroloji

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