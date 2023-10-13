İstanbul için sağanak uyarısı! Orhan Şen tarih verdi

Haberin Devamı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinde güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Hatay, Bitlis ve Van çevreleri, Antalya’nın batısının iç kesimleri, Denizli’nin güneyi ile Hakkari’nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta İstanbul'da şiddetli yağışın olacağını söyledi. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı uyarı şu şekilde:

Haberin Devamı

Bugün de yağış yok sayılır. Bitlis, Hatay ve Antalya'nın batısında hafif ve kısa süreli yağışlar olacak. Sıcaklıklar 2-3 derece artacak. Pazar, Akdeniz ve GDA ve İç Anadolu'nun doğusuna, Pazartesi Doğu Anadolu'ya yağış geliyor.

Bu hafta sonu bahar havası sıcaklık 24-25C. Pazartesi, Marmara ve Batı Karadeniz'e yağmur geliyor bir günlük.

Çarşamba ortalık karışıyor. İstanbul'da şiddetli yağmur var. Gündüz gözüyle sel ve taşkın yapabilir. Sel gece gündüz dinlemiyor. Dere yatağındamısın, bodrum kattamısın ona bakıyor.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR