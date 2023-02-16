İstanbul için Deprem Bilim Kurulu

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İPA’nın Florya’daki yerleşkesini üs olarak kullanacak Deprem Bilim Kurulu, çalışmalarını 25 Şubat’a kadar tamamlayacak.İSKİ yerleşkesi içerisindeki AKOM’da gerçekleştirilen toplantıya Prof Dr. Naci Görür, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Prof. Dr. Tarık Şengül, Prof. Dr. Okan Tüysüz, Prof. Dr. Alper İlki, Prof. Dr. Haluk Özener, Prof. Dr. Himmet Karaman, Prof. Dr. Eser Çaktı, Dr. Turgut Erdem Ergin, Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan, Prof. Dr. Ejder Yıldırım, Doç. Dr. Seda Kundak, Prof. Dr. Kayıhan Pala, Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Prof. Dr. Alper Ünlü, Prof. Dr. Murat Şeker ileNasuh Mahruki ve İBB bürokratları katıldı.

YOL HARİTASI

Toplantıda bilim insanları, deprem öncesi, anı ve sonrasında alınması gerekenleri, kendi uzmanlık alanları noktasında sıraladı. Yaklaşık 1.5 saat süren toplantı sonunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Temel amaç 25 Şubat’a kadar sizin yapacağınız hazırlıklar, 25’indeki buluşma ve hemen akabinde buradan çıkan özeti kamuoyuyla paylaşmak arzusundayız. Buradan çıkan özet, bize yol gösterecek. Bu gösterilen yol haritasını kamuoyuyla paylaşmak, kendi sorumluluklarımızı üstümüze almak, bazı kurumların sorumluluklarını onlara hatırlatmak” dedi.