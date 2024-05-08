İstanbul Havalimanı'nda hareketli anlar! Kargo uçağının iniş takımları açılmadı, gövdesi üzerine iniş yaptı

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İstanbul Havalimanı'nda FEDEX şirketine ait kargo uçağının iniş takımları açılmadı. Uçak gövdesi üstü iniş yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

BAKAN URALOĞLU: NEDENİ TEKNİK İNCELEMENİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu CNN TÜRK'te şu açıklamalarda bulundu:

Fransa’dan İstanbul’a gelen kargo uçağı havalimanına yaklaştığında iniş takımlarının açılmadığını fark ediyor. Gerekli ekipler organize ediliyor önlemler alınıyor ve uçağın indirilmesi sağlanıyor. Herhangi olumsuzluk yaşanmadı. İki pilot vardı sağ salip tahliye edildi. Uçağın kaldırılması ve pistte bir hasarın oluşup oluşmadığı incelendikten sonra pist açılacak.

Bir mekanik arıza diyor arkadaşlar, Bir inceleme yapılacak. Arka tekerlerinin açılması kıymetli. Problem oluşturmayacak bir iniş yaptı diyebilirim. 3 pistimiz var önemli bir problem olmadı. Bir problem yok.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, havalimanındaki kaza ile ilgili şu açıklamada bulundu:

“8 Mayıs (bugün) günü, FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları’na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07:55 lokalde (pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08:17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır.

Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır.

Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır.”