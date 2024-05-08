12 ABD’li Senatör’den UCM’ye tehdit: Netanyahu’ya yakalama emri çıkartırsanız aileleriniz bile Amerika’ya giremez

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12 Amerikalı senatörün, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrailli hükümet yetkililerine yönelik yakalama kararı çıkarması ihtimali konuşulan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) yazdığı mektup ortaya çıkarken, mektubun içerisinde mahkeme yetkililerine ve ailelerine açık tehditler bulunuyor. “İsrail’i hedef alırsanız biz de sizi hedef alırız” diyen 12 Cumhuriyetçi Senatör, mahkemenin İsrail’e yönelik bir hamlesini sadece İsrail’in değil ABD’nin de egemenliğine yönelik bir hamle olarak yorumlayacaklarını belirtiyor.

HEM SİZİ HEM AİLENİZİ

UCM’nin yürüttüğü soruşturmanın “müteffikimize yönelik siyasi saldırı” olduğunu öne süren ABD Kongre üyeleri, mahkemenin raporunda öngörülen adımların atılması durumunda mahkeme üyelerinin ailelerine kadar dokunulacağı tehdidinde bulunuyor. Mektupta, “Eğer raporda belirtilen önlemleri alırsanız Amerika’nın UCM’ye verdiği tüm desteği sona erdirecek, çalışanlarınıza ve ortaklarınıza yaptırım uygulayacak ve sizi ve ailelerinizi ABD’ye girişten men edeceğiz” yazıyor. Senatörler, mektubu “uyarıldınız” cümlesi ile bitiriyor.

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ABD ‘YETKİSİ YOK’ DEMİŞTİ

Mahkemenin Netanyahu’ya yönelik yakalama kararı çıkarması haberleri medyaya düştükten sonra konu hakkında yorum yapan Beyaz Saray, mahkemenin soruşturmasını desteklemediklerini söylemiş ve UCM’nin İsrail’i ve Netanyahu’yu yargılama yetkisinin olmadığını iddia etmişti. Fakat ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz yıl UCM, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik yakalama kararı çıkardığında “Bence haklı (bir karar)” demişti.

ABD ÜYE DEĞİL

Hem Kongre üyelerinin yazdığı mektupta hem de Başkan Biden’ın geçen yıl yaptığı açıklamasında Washington’ın dikkat çektiği bir nokta şu: ABD ve İsrail, UCM’ye taraf değil. Filistin ise 2015’te üye kabul edilmişti. Cumhuriyetçilerin Senato Lideri Mitch McConnell ve eski Cumhuriyetçi Parti başkan aday adayı Senatör Ted Cruz gibi isimlerin de imzaladığı mektupta, “Ne İsrail ne de ABD, UCM’nin üyeleridir ve bundan dolayı her iki ülke de UCM’nin yetki alanı dışındadır” deniyor.

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GÖZDAĞINI DURDURUN

Mahkeme tarafından geçen cuma günü yapılan açıklamada, mahkeme ve mahkeme personeline yönelik tehdit ve gözdağı çabalarına “durdurun” çağrısı yapılmıştı. X isimli sosyal medya platformunda yapılan açıklamada, “Mahkemenin yetki alanına giren soruşturmalar veya davalar hakkında kararlar alması durumunda bireyler, mahkemeye veya mahkeme personeline karşı misilleme yapmakla tehdit ettiğinde bu mahkemenin bağımsızlığını ve tarafsızlığını zayıflatır” denmişti. Açıklamada “Yetkilileri engellemeye, yetkililere gözdağı vermeye veya onları uygunsuz şekilde etkilemeye yönelik tüm girişimlerin derhal durdurulması konusunda ısrar ediyoruz” ifadesi yer almıştı.