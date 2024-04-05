İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu başladı: Bilet bulmakta zorluk yaşadık

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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, bayram tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyenler bugün itibariyle tatil yolculukları başladı. Öğle saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanmaya başladı. Yoğunluk nedeniyle terminal binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ekipleri giriş kapıları ve X-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan daha hızlı geçişini sağlıyor. Bayram tatili nedeniyle yoğun talebe karşılık vermek için havayolu şirketleri ek seferler düzenliyor. Bu bağlamda 5-14 Nisan tarihleri arasında THY, 6'sı AJET olmak üzere 85 ek sefer, Pegasus Havayolları ise Kıbrıs İzmir, İstanbul Sabiha Gökçen çıkışlı 132 ek sefer düzenleyeceğini açıkladı. Havayolu şirketleri ayrıca taleplere göre ilave seferlerde güncelleme yapacaklarını bildirdiler.

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BİLET BULMAKTA ZORLUK YAŞADIK

Tatil için ailesiyle İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya giden Fırat Mutlu, "Bayramda ailemle ve sevdiklerimle vakit geçireceğim. Uzun bir süredir onlarla bayram geçirmemiştim bu bayramı onlarla geçireceğim. Biraz geç bilet ayarlamaya çalıştım. Biraz zorluk yaşadım. Boşalan bir uçaktan hızlıca davranarak bilet aldım" dedi.

İstanbul'da üniversite eğitimi gören Eren Altay ise, bilet bulmakta zorluk çektiğini ifade ederek, "Onun için biraz erken dönmek zorunda kalıyorum. Yaklaşık 7 gün memlekette kalacağım. Ek seferler olsa daha iyi olurdu. Talep çok fazla çünkü" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'ndan 1404 uçuşun gerçekleşmesi ve toplam 269 bin 88 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.