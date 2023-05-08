İstanbul evet derse bu iş biter

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde İstanbul Mitingi gerçekleşti. Mitinge Erdoğan, eşi Emine Erdoğan’la birlikte katılırken Cumhur İttifakı’nda yer alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokratik Sol Parti Başkanı Önder Aksakal, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da yer aldı.Sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce insan ellerinde Türk bayrağı, AK Parti bayrağı ve Cumhur İttifakı partilerinin bayraklarıyla alana giriş yaptı. Erdoğan, konuşmasına Necip Fazıl Kısakürek’in Canım İstanbul şiiriyle başlayıp özetle şunları söyledi:

RESMİ RAKAM 1 MİLYON 700 BİN

“Yollar bir başka zengin, gelemiyorlar ve İstanbul bugün haykırıyor. 14 Mayıs’ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Onların kim olduğunu biliyorsunuz. Dün Maltepe’deymişler. Şimdi burada resmi rakamı getirdiler, resmi rakam 1 milyon 700 bin. İstanbul yapar mı, yapar. Her bir sokağını, semtini, mahalleni, tepeni, ayrı ayrı selamlıyorum. Bu şehrin her bir insanını ayrı ayrı selamlıyorum. Şairin dediği gibi İstanbul’u sevmezse gönül aşkı ne anlar.

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AK Partililer Erdoğan’a destek ifadeleri içeren pankartlarla miting alanındaydı.

VATANI BÖLDÜRTMEYECEĞİZ

Atatürk Havalimanı bizim için sadece eskiden gelip geçtiğimizbir yer değildir. Bu alan havacılık alanındaki teknolojik hamlesinin başladığı, sonra tek parti CHP’si tarafından bitirildiği yerdir. Bunların bu ülkede dikili taşı yok, dikili ağacı yok. Onun için benim milletim 14 Mayıs’ta bunlara gereken cevabı sandıklarda verecektir. Bu terör örgütleriyle beraber gezen Kılıçdaroğlu’na biz vatanı böldürtmeyeceğiz. Vecihi Hürkuş’un gayretlerini gömdükleri Atatürk Havalimanı’na şimdi de TEKNOFEST’i gömmek istiyorlar. İHA’ları, SİHA’ları, Akıncılar’ı hep beraber inşallah bunlara gömdürmeyeceğiz.

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15 TEMMUZ GECESİ

Burasının bir diğer önemli özelliği de 15 Temmuz Destanı’nı İstanbullularla birlikte yazdığımız yerdir. Biliyorsunuz, bu kardeşinizi FETÖ’cüler ailesiyle birlikte öldürmeye geldiler. Gece buraya indik. Bay Bay Kemal FETÖ’cüler tarafından tankların arasından kaçırılarak Bakırköy Belediyesi’ne gitti. Yalan bol, benim haberim olsaydı ben de beklerdim dedi. Ona ihtiyacımız yoktu, on binler buradaydı.

AVRUPA’NIN DERGİLERİ

Gümbür gümbür sandıklara gidiyor muyuz?Ben size inanıyorum. Siz İstanbul’sunuz. İstanbul evet derse bu iş biter. İstanbul birilerini emekli edeceğiz derse bu iş biter. Benim size inancım tam. Biz bugüne kadar sadece milletimizle yol yürüdük.Siz tamam derseniz bu iş bitmiştir. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki yürekler titresin, gönüller coşsun, kalplerin atışı hızlansın. Hazır mıyız? Şimdi buradan öyle bir ses verin ki ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından duyulsun. Hani o Avrupa’nın gazeteleri, dergileri var ya onlar şimdi burayı izliyorlar. Acaba Atatürk Havalimanı’nda ne oluyor? İşte burada, cevabı siz vereceksiniz siz. ”

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TÜRKİYE HARİTALI SAHNE

- Yenikapı Etkinlik Alanı’nın 2 katı, Maltepe Etkinlik Alanı’nın 5 katı büyüklüğünde olan Atatürk Havalimanı’na miting için 15 ayrı noktadan dün saat 11.00’de girişler başladı.

- Mitingde 12 bin 600 personel görev aldı.

- 15 farklı noktada otopark alanı oluşturuldu.

- Miting alanına 40 ayrı LED ekran yerleştirildi.

- 120 tuvalet, 40 şadırvan, 80 mescit kuruldu.

- Miting giriş alanlarından ring araçlarıyla hizmet verildi.

- 80 vinç, 140 mobil jeneratör ve 45 ses kulesi kullanıldı.

- Engelli dostu teknik imkânlar planlandı.

- Basın için 8 metre yüksekliğinde 6000 m2 alanı kapsayacak şekilde büyük bir alan ayrıldı.

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- Sahne, Türkiye haritası sahne konsepti şeklinde tasarlandı.

5 YILDA YENİ İSTANBUL

- ERDOĞAN “Yarısı bizden kampanyasıyla kentsel dönüşüme girecek evlerin maliyetinin yarısını karşılayacağız. Amacımız her yıl 300 bin konut yaparak 5 yıl içinde İstanbul’daki 1.5 milyon riskli yapıyı yenilemek” dedi: “1.5 milyon yapıyı 3 bölüm halinde planlıyoruz. Birinci ve ikinci 500 binlik projeleri şehrin iki yakasındaki rezerv alanlarımızda hayata geçireceğiz. Bir bölümü de Kanal İstanbul proje etrafında yer alacak. Şimdi de Büyük İstanbul Tüneli Projemizi hayata geçiriyoruz. Marmaray ve Avrasya’dan sonra Boğaz’ın altından geçecek üçüncü tünel olacak. Günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayacağız.”

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MEMUR, İŞÇİ VE EMEKLİYE ARTIŞ SÖZÜ

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan 21 yılda milli gelirin 3 kat arttığını belirterek şöyle konuştu: “Son dönemde ardı ardına patlayan küresel krizlerin yansımalarından kaynaklanan sıkıntıları da biliyoruz. Konut ve gıda fiyatları başta olmak üzere çarşı pazardaki hayat pahalılığını yok saymıyoruz. Kimi aç gözlülükten, kimi mevsim şartlarından kaynaklanan bu meseleleri yakından takip ediyoruz. 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. İnşallah seçimden hemen sonra 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Asgari ücreti dolar bazında bile 3,5 kat artırarak 8 bin 500 liranın üzerine çıkardık. Gelişmelere göre bu rakamı da gözden geçireceğiz. Memur maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız, salı günü açıklayacağız. Dünyada herkes faizi yükseltirken biz düşürüyoruz. İstiyoruz ki yatırımcı gelsin yatırımını yapsın, bankalar gereken krediyi versin, ihracat yolu ile de Türkiye’nin rakamları patlasın. ”

HELİKOPTER ALANIN ÜSTÜNDE TURLADI

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi’ne gitmek için Üsküdar Kısıklı’daki evinden aracıyla çıkarken bir süre durup yol kenarında bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

- Erdoğan miting alanına saat 16.00 sıralarında helikopterle geldi. Erdoğan’ı bekleyen vatandaşlara, Cumhurbaşkanı’nın onları izlediği söylendi. Binlerce kişi coşkuyla el sallayarak bu çağrıya cevap verdi. Erdoğan’ı taşıyan helikopter miting alanını baştan sona turladıktan sonra iniş yaptı.

- Miting nedeniyle Atatürk Havalimanı çevresindeki ana caddeler ve sokaklarda trafik yoğunluğu yaşandı. Miting alanına araçlarıyla gelenler 15 farklı otopark noktasına yönlendirildi. Araçlarını park edenler, toplu taşımayla veya yaya olarak gelenler için, belirlenen noktalardan ring otobüsler kalktı.

- İstanbul Emniyeti, miting nedeniyle havalimanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.