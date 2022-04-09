İstanbul en büyük müzemiz

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi’nde kıldı. Namaz çıkışında Diyanet Vakfı’nın cami avlusunda düzenlediği Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önde gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar, okuma oranının son 14 yılda iki katından fazla arttığını göstermektedir. Bu artışın en çok da gençlerimiz arasında yaşanıyor olması geleceğimiz adına bize ümit vermektedir” dedi. Erdoğan fuar açılışının ardından Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi içinde oluşturulan 10 bin metrekarelik Milli Saraylar İslam Medeniyetleri Müzesi’ni açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışta özetle şunları söyledi:

ÖZEL BİR COĞRAFYA

“Medeniyetler, kültür, sanat ve bilime değer katan şehirlerin ortak eseri olarak gelişmiştir. Her medeniyet kendi ahlak, sanat, felsefe ve din anlayışı çerçevesinde şehre bir anlam, bir kimlik kazandırmıştır. Şehirlerin kimlikleri tarihi, edebi ve kültür sanat birikimleriyle şekillenmiştir. Türkiye, birçok medeniyete beşiklik etmiş farklı inanç ve kültürleri potasında eritmiş, tarihin akışında başrol oynamış çok özel bir coğrafyadır. Kadim şehirlerimizin her biri birer açık hava müzesidir. Bu coğrafyanın göz bebeği olan İstanbul ise bizim en büyük müzemizdir.

Haberin Devamı

SEÇKİN MÜZELERDEN 650 ESER

3 yıl önce ibadete açtığımız camimiz ve külliyemiz İstanbul’un silüetine değer katan bir eser oldu. Bugün açılışını yapacağımız İslam Medeniyetleri Müzesi de külliyemizin en önemli bölümlerinden biridir. Müzemizde sergilenecek eserler bu topraklara yepyeni bir çehre kazandıran İslam medeniyetinin bin yıllık birikimini temsil ediyor. Milli Saraylar İdaremiz tarafından hazırlanan bu müzenin tematik bölümlerinde İstanbul’daki seçkin müzelerden getirilen 650 eser sergileniyor. Bunlar arasında Peygamber Efendimizin eşyalarından Kuran’ı Kerim’in ilk nüshalarına, Türk dokuma sanatının örneklerinden mimari ve dekoratif eşyalara, hüsnü hat sanatından çini örneklerine kadar her biri diğerinden kıymetli eserler de bulunuyor.

Haberin Devamı

DEĞERLERİMİZ TAHRİP EDİLDİ

Tarih bizlere sadece geçmişle ilgili değil geleceğe dair de çok aydınlatıcı imkânlar sunuyor. Bugünü anlamak ancak dünü iyi bilmekle, geçmiş zamanda neler yaşandığını doğru kavramakla mümkündür. Nasıl büyük bir insanlık birikiminin varisi, dünya barışı için ne kadar anlamlı bir kültürel mirasa sahip olduğumuzu ancak bu şekilde anlayabiliriz. Yakın geçmişte bu konuda pek de iyi duygularla hatırlamadığımız tecrübelerimiz oldu. Ülkemiz bir dönem maalesef tarihiyle, medeniyetiyle, kültürüyle bağını koparmak için özel gayret sarf eden bir zihniyetin tasallutu altında kaldı. Ecdadın binbir emekle kurduğu şehirlerimiz, binlerce yıllık medeniyet değerlerimiz bilinçli şekilde tahrip edildi. Yakın tarihimiz bu acı hakikatin hatıralarıyla doludur.

Haberin Devamı

YEPYENİ BİR GELECEK

Türkiye’nin üstüne bir kara bulut gibi çöken dönemi yırtıp atan milletimiz tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle buluştukça yeniden güçlenmiştir. Biz milletimizin işte bu özlemlerini hayata geçirmenin gayreti içindeyiz. Bir yandan yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizi kalkındırırken diğer yandan da medeniyetimize sahip çıkıyoruz. Geçmişin eksiklerini telafi etmenin ötesinde maziden atiye kurduğumuz köprüyle milletimize yepyeni bir gelecek inşa etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Edebiyattan mimarisine, insani, dini ve fikri değerlerinden coğrafi varlıklarına kadar bütün unsurlarıyla bizim olan muhteşem bir medeniyeti yeniden ayağa kaldırıyoruz.

Haberin Devamı

İçinde bulunduğumuz Büyük Çamlıca Camisi’ni de, açılışını yaptığımız İslam Medeniyetleri Müzesi’ni de bu inkişafın sembolleri olarak görüyoruz.”

10 BİN M2’LİK DEV MÜZE

BÜYÜK Çamlıca Camisi’nde 10 bin metrekarelik alana kurulan İslam Medeniyetleri Müzesi, Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türbeler Müzesi ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlandı. Müzede 7. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İslam sanatının gelişimini yansıtan 800’e yakın eser sergileniyor. İslam Medeniyetleri Müzesi Türk Dokuma Sanatı, Hz. Peygamber’e Atfedilen Eserler, İslam Sanatında Mimari ve Dekoratif Ögeler, İlk Mabet Kabe, Şam Evrakı, Kur’an-ı Kerim ve Mahfazaları, İslam’da Bilim, Berat ve Fermanlar, Hüsn-i Hat, Tılsımlı Gömlekler, Osmanlı’da Giyim, Destimal Geleneği, Sanduka Puşideleri, İslam’da Fetih, Türk Çini Sanatı, İslami Sikkeler olmak üzere 15 tematik bölümden oluşuyor. Ziyaretçiler müzeye geldiklerinde bu bölümlerde Hazreti Muhammed’in temsili ayak izi, Kabe kapısı perdesi, tılsımlı gömlekler, padişah kaftanları, Fatih Sultan Mehmet’in çocukluk defteri, Osmanlı dönemine ait paralar, dervişlerin tespihleri, padişah kılıçları ve daha birçok eseri görme imkânı bulacak.

Haberin Devamı

Osmanlı Devleti’nin her sene hac mevsiminden önce Mekke ve Medine’ye gönderdiği Surre-i Hümayun Alayı’nın en gösterişli unsuru olan Mahmel-i Şerif ile Peygamber Hz. Muhammed’in fiziki ve ahlaki güzelliklerini anlatan Hilye-i Şerifler, koleksiyonun dikkati çeken eserleri arasında yer alıyor. Bu iki eserin yanı sıra müzede Hücre-i Saadet perdesi, Başmak-ı Şerif, Sakal-ı Şerif, Hilye-i Şerif, Kabe örtüleri, Kur’an-ı Kerimler, Hacer’ül Esved ve Hırka-i Saadet mahfazaları, Kabe kilidi ve anahtarı, kaftanlar ve tılsımlı gömlekler, sikkeler ve çini sanatının nadide örnekleri de bulunuyor.

MEYDANI BIRAKMAYIZ

ERDOĞAN “Milletimizi dalından kopan bir hazan yaprağı gibi küresel rüzgârların önünde savurmak isteyenlere inşallah meydanı bırakmayacağız” diyerek şöyle devam etti: “Medeniyetimizin izlerini silinmez kılmak gayesiyle ülkemizin dört bir yanında yeni eserler inşa etmeyi sürdüreceğiz. Ülkemize kazandırdığımız eserleri ve hizmetleri eleştirenleri, Mimar Sinan’ın yaptığı minareyi eğri bulan çocukların durumuna benzetiyorum. Halbuki Mimar Sinan’ın eserleri üzerine söz söylemeye cüret edenin önce kendinin bir Sinan seviyesine gelmesi gerekir. Karşı çıkamadıkları eser ve hizmetlerin bile üzerine ‘ama’ diye başlayan cümlelerle gölge düşürmeyi adet haline getirenleri, kendi müktesebatlarını ortaya koymaya davet ediyorum. İşte o zaman herkesin kalibresi ortaya çıkacaktır.”