İstanbul Danimarkalıları büyüledi

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Danimarka’da hemşire olarak çalışan Jonas Schneeberg geçen yıl spor danışmanı kız arkadaşı Fie Frederiksen’e bisikletle Avrupa turuna çıkmayı teklif etti. İkili bisikletlerle geçen ağustosta yola çıktı. Bisikletli gezgin çift Almanya, Hollanda, Fransa, Portekiz, İtalya, Yunanistan’dan geçerek ve 7 ay sonra İstanbul’a ulaştı. Karaköy’de konaklayan Danimarkalı çift, İstanbul’u dolaşmak için bir hafta ayırdı.

'KÜLTÜRLERİN BULUŞMA NOKTASI'

Yolculuklarını anlatan Fie Frederiksen, “Bize en ilginç gelen şehir İstanbul oldu. Doğu ile Batı’nın, Hıristiyanlık ile İslam’ın buluştuğu bir şehir. Bu her yerde hissediliyor” dedi.

İstanbul’un büyüleyici bir şehir olduğunu belirten Jonas Schneeberg, “Yaklaşık 9 bin km yol yaptık. İstanbul çok kalabalık. Müzik sesleri, araba sesleri, insanların konuşma sesleri birbirine giriyor. Ortaya çok değişik bir ahenk çıkıyor” diye konuştu.

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Gezgin çift, yine bisikletle Bulgaristan üzerinden ülkelerine dönecek.